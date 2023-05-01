Появились новые подробности об исчезновении аниматора Татьяны Мостыко, которая возвращалась домой на Кубани

За судьбой пропавшей девушки следят сотни людей. Фото: СОЦСЕТИ

Появились новые подробности об исчезновении аниматора 19-летней Татьяны Мостыко, которая возвращалась домой на Кубани. Напомним, она пропала вместе с 37-летним Кириллом Чубко. Вместе они возвращались домой из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Мужчина владеет агентством по организации корпоративов и свадеб. Девушка подрабатывала в агентстве аниматором. 28 апреля Кирилл отвез ее на выступление, а после поздравления они выехали обратно. Однако домой так и не вернулись. Сейчас идут поиски. KP.RU пообщалась с родными Татьяны, чтобы узнать детали пропажи и помочь в поисках.

Татьяну разыскивают волонтеры и правоохранители.

Семья Татьяны Мостыко живет почти в пяти тысячах километров от Краснодарского края.

- Мы находимся в Красноярском крае, потому, как и большинство, следим на новостями в Сети. Что с ней, как она, ничего не знаем, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» семья Татьяны. - Общались переодически в семейной группе в Telegram. Последний раз списывались 26 апреля. Тогдв все было хорошо. Очень переживаем за нее...

Девушка подрабатывала в агентстве аниматором.

В Усть-Лабинск девушка переехала больше года назад. Сейчас снимает жилье вместе с подругами.

- Никто не заметил ничего странного в поведении, все было как обычно. Ничего Таня не говорила, что могло быть помочь в поисках, - рассказывает KR.RU одна из подруг Ксения. - Но есть предположение, в чем она была одета. На ней должна была быть черная джинсовка, светло-голубые джинсы рваные на коленях. Также с собой у Тани была сумка, в которой она всегда носит документы, зарядку. Кроме того, на ней были белые кроссовки, которые в темноте светятся. Что касается футболки, затрудняюсь сказать.

По словам подруг, в день исчезновения Татьяна была одета, как на этом фото.

Напомним, ранее родственники Кирилла рассказали о странных переводах и снятии наличных с банковских карт в разных банкоматах станиц Березанской, Ирклиевской и Каневской. После пропажи Кирилла и Татьяны было возбуждено уголовное дело по очень тяжелой статье – «убийство двух или более лиц, совершенное из корысти».

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