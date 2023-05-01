Забор не помеха. В горах Сочи медведь проник на закрытый объект, а выйти не смог

В горах Сочи медведь пробрался на территорию охраняемого объекта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи медведь пробрался на территорию охраняемого объекта. Он не мог самостоятельно выйти со стратегического объекта в Красной Поляне. На помощь косолапому пришли сотрудники Кавказского заповедника и Сочинского национального парка.

- Медведь забрался в периметр за забор с колючей проволокой. Поняв, что оказался в западне, он начал паниковать. Сотрудники организации попытались отогнать его в сторону леса, но животное только больше забеспокоилось, - сообщили в пресс-службе Кавказского природного биосферного заповедника.

Косолапого оставили животное в покое, ему дали успокоиться. А через несколько часов его постепенно начали направлять к выходу. В итоге медведь сам перепрыгнул через забор с колючей проволокой.

- Появление медведей вблизи технологических и жилых объектов совершенно нормальное явление. Этот далеко не первый случай. Просто нужно знать, как действовать в таких ситуациях и вести себя с дикими животными, - уточнил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

Земли Красной Поляны были и остаются домом для многих животных. Они перемещаются знакомыми тропами и маршрутами, которые были заложены предыдущими обитателями леса.

- Нужны десятилетия, чтобы новые поколения медведей выработали другие пути. Это научно доказано. Поменять ситуацию мы не можем. Но можем изменить отношение к диким животным. Для этого нужно соблюдать правила добрососедства. Мы у них в гостях, - рассказал Сергей Шевелев.

Уточняется, что дикие звери никогда не нападают на человека, если они не больны и не чувствуют угрозу.