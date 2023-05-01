Машина сгорела дотла.

Машину, на которой ехали пропавшие аниматоры на Кубани, нашли сожженной в лесополосе. Об этом сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. Белый Hyundai Grandeur, который был объявлен в розыск после загадочного исчезновения Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, обнаружили в Брюховецком районе. Это в часе езды от станицы Ирклиевская, где в последний момент машина попала в камеру видеонаблюдения.

На видео, которое опубликовали с места происшествия следователи, - полностью выгоревшая иномарка. Также видно, что у машины снято заднее колесо. Также следователи уточнили, что внутри салона и багажника никого из людей не обнаружено.

- Местонахождение мужчины и девушки устанавливаются, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - В настоящее время следователи проводят полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших.

Также известно, что назначены необходимые судебные экспертизы.

Кирилла и Татьяну до сих пор не нашли - поиски продолжаются.

- Ход и результаты расследования находятся на контроле руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова, - добавляют в Следкоме Кубани.

Председатель СК России Александр Бастрыкин также заинтересовался громким исчезновением молодых людей. Он поручил представить доклад по информации о безвестном исчезновении граждан в Краснодарском крае

Напомним, после пропажи Кирилла и Татьяны было возбуждено уголовное дело по очень тяжелой статье – «убийство двух или более лиц, совершенное из корысти».

Ранее сообщалось, что жена пропавшего на Кубани организатора праздников Кирилла Чубко записала видеообращение спустя трое суток поисков.

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