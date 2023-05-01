Дарья просит помочь всех, у кого установлены видеорегистраторы.

Жена пропавшего на Кубани организатора праздников Кирилла Чубко записала видеообращение спустя трое суток поисков. Напомним, что мужчину и его коллегу Татьяну Мостыко ищут сотни волонтеров и правоохранителей. Они пропали по пути домой из станицы Крыловской, где выступали. До Усть-Лабинска они не доехали, в дороге случилась беда - они прокололи колесо. Кирилл Чубко позвонил супруге и сказал, чтобы не волновалась, двое молодых людей предложили помощь в замене колеса. Однако после этого начались странности. Телефоны Кирилла и Татьяны выключились, а с банковских карт пропавших начали снимать деньги.

Официально молодые люди не найдены, а вот их иномарка, на которой они ехали домой, обнаружена в лесополосе - ее подожгли. Поиски продолжаются. Чтобы облегчить работу поисковикам и оперативникам Дарья Чубко обратилась ко всем автомобилистам.

Кирилла и Татьяну до сих пор не нашли - поиски продолжаются.

- Огромная просьба, если кто-то с видеорегистраторами ехал 28 апреля с 21:00 до 00:00 в хуторе Памяти Ленина (от станицы Березанской до Челбас), очень нужны ваши записи. Там стояла белая иномарка с номерами У 002 УМ 93 (в ней ехали пропавшие - Авт.), а рядом с ней находилась еще одна машина. Мы сейчас ее ищем, - сказала Дарья Чубко в видеообращении.

Иномарку Кирилла засекли на дорогах региона после пропажи.

Напомним, что ищут сейчас не только Кирилла и Татьяну. Также в розыск объявлен автомобиль мужчины. Это белый седан Hyundai Grandeur 2010 года выпуска. Кирилл приобрел иномарку бизнес-класса несколько лет назад. Из особых примет машины - черная крыша.

Иномарку уже после пропажи владельца и пассажирки засекли на дорогах региона - она попала в объектив камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что после пропажи Кирилла и Татьяны было возбуждено уголовное дело по очень тяжелой статье – «убийство двух или более лиц, совершенное из корысти».

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