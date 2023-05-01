Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко продолжают искать. Фото: СОЦСЕТИ

Волонтеры «Лизы Алерт» свернули штаб по поиску аниматоров, пропавших на Кубани. Об этом сообщили представители добровольческого поиского отряда.

- На сегодня штаб сворачиваем, приезжать не нужно, - уточняет один из инфоргов «Лизы Алерт». - Пожалуйста воздержитесь от самостоятельных поисков.

При этом в самом отряде заверили, что поиск Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко не завершается.

- Поиск мы не прекращаем. Работает полиция и следственный комитет. Скорее всего в ближайшие дни понадобится наша и ваша помощь, - добавили в отряде «Лиза Алерт».

Напомним, Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко ищут с 29 апреля. Они возвращались домой из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. В районе станицы Березанской у них сломалась машина. По словам Кирилла, который звонил супруге, помощь им предложили какие-то незнакомцы на трассе. С тех пор на связь ни Кирилл, ни Татьяна не выходили. В ту же ночь с их банковских карт было снято около 200 тысяч рублей – обналичивали счета в разных банкоматах. Есть данные, что операции совершались в станице Березанской, Ирклиевской и Каневской.

Ранее сообщалось, что после пропажи Кирилла и Татьяны было возбуждено уголовное дело по очень тяжелой статье – «убийство двух или более лиц, совершенное из корысти».

Вечером 1 мая СК сообщили, что обнаружен автомобиль, на котором ехали Кирилл и Татьяна. Он полностью выгорел. Но внутри машины людей не было, их по-прежнему разыскивают.

Также жена пропавшего мужчины Дарья Чубко сообщила, что сейчас ищут любую зацепку. Потому помощи просят у водителей с видеорегистраторами. В частности, разыскивают машину, которая стояла рядом с иномаркой ее мужа.

- Если кто-то ехал 28 апреля с 21:00 до 00:00 в хуторе Памяти Ленина, очень нужны ваши записи, - сказала Дарья Чубко в видеообращении. - Там стояла белая иномарка с номерами У 002 УМ 93, а рядом с ней находилась еще одна машина. Мы сейчас ее ищем.

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