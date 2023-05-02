Кирилл и Татьяна перестали выходить на связь в ночь на 29 апреля.

Аниматоров, которые возвращались домой на Кубани, ищут вот уже четвертые сутки. Штаб «Лизы Алерт», который открыли волонтеры после исчезновения Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, свернут. Но поиски продолжаются. Узнали последние новости.

Исчезновение аниматоров на Кубани: последние новости на 2 мая

О том, где находятся Кирилл Чубко и его коллега Татьяна Мостыко, до сих пор неизвестно. На связь с ними никому из родных выйти не удается. Вычислить местонахождение пока не смогли и правоохранители.

В последний раз Кирилл выходил с женой на связь вечером 28 апреля, когда пробил колесо. Тогда же по телефону он рассказал о неизвестных мужчиных, которые предложили помощь с машиной. Увы, кто это был, Кирилл рассказать не успел. Уже утром 29 апреля его телефон был выключен.

Вне зоны доступа была и Татьяна. Хотя подруги, с которыми девушка снимала жилье, в один голос говорят - с собой в сумочке у нее всегда была зарядка. Потому проблем дозвониться до Татьяны не возникало.

Стоит сказать, что камеры зафиксировали автомобиль, на котором ехали Кирилл и Татьяна, в станице Березанской, Ирклиевской и Каневской. Это противоположная сторона от Усть-Лабинска, куда направлялись ребята. Также известно, что с карт пропавших начались странные переводы и снятие наличных в разных банкоматах. Всего было обналичено 200 тысяч рублей.

В лесополосе Брюховецкого района вечером 1 мая была найдена белая иномарка, на которой ехали Кирилл и Татьяна. Ее сожгли неизвестные. Но внутри никого из людей не было.

Напомним, после пропажи Кирилла и Татьяны было возбуждено уголовное дело по очень тяжелой статье – «убийство двух или более лиц, совершенное из корысти».

- Расследование продолжается. Проводится полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Назначены судебные экспертизы.

Также стал известен последний маршрут следования иномарки, в которой ехали пропавшие на Кубани аниматоры. Подробнее: https://moe-online.ru/news/society/1155172

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