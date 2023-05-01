Следственный комитет прекратил уголовное дело после смерти актера, убитого током

Смерть 18-летнего актера Арсена Суховского стала шоком для его близких и поклонников.

В гибели актера Арсена Суховского, которого обнаружили мертвым на стройке в Москве, не нашли криминала. Об этом KP.RU рассказала приемная мать погибшего Юлианна Медведева. Напомним, о смерти 18-летнего актера стало известно зимой 2023 года. Его нашли мертвым на строительном объекте в Одинцове Московской области, спустя два дня после того, как его ударило током. Арсена нашли рядом с трансформаторной будкой. К ней парень отправился, по словам матери, чтобы сфотографировать счетчики, после этого ему обещали выдать зарплату, на которую он хотел взять билеты в Краснодар. СКР возбудил уголовное дело по факту смерти молодого человека. Однако спустя три месяца расследования стало известно, что виновных нет.

- Вынесено решение о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления. Как нам сообщил следователь, смерть Арсена наступила в результате несчастного случая по его собственной неосторожности, - рассказывает KP.RU приемная мать погибшего актера Юлианна Медведева из Краснодара. - Также было установлено

При этом женщина добавила, что во время расследования было установлено, что допуска на производство работ, которые выполнял парень, у Арсена не было.

Юлианна Медведева вместе с приемным сыном Арсеном.

- Арендаторы участка данным устройством не пользовались, а охраннику надо было только снять показания счетчиков, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» Юлианна Медведева. - Если будут основания для дополнительного расследования, следствие будет возобновлено. Но мы, если честно, в шоке, будем пытаться оспаривать такое решение.

Напомним, что ранее Юлианну признали потерпевшей по делу.

- Адвокат охранной компании, которая осуществляла деятельность на стройобъекте со мной связалась, ранее связывалась со мной для урегулирования вопроса. Но более на связь никто не выходил, - добавляет Юлианна Медведева.

СПРАВКА «КП»

В фильмографии начинающего актера были работы в двух довольно известных проектах. В 2013-м, еще совсем ребенком, он сыграл небольшую роль в мини-сериале «Ладога», а в 2021 году он сыграл одну из главных ролей в картине «Недетский дом» - его партнерами стали звездные Иван Охлобыстин и Ирина Розанова.

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