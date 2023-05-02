Четыре ЖК в Краснодаре остались без воды из-за аварии

Фото: t.me/krdru

В Краснодаре утром 2 мая произошла крупная авария на трубопроводе, в результате которой несколько домом в Прикубанском округе остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщили в ЕДДС.

- Поступило сообщение о порыве водопровода холодного водоснабжения в районе улицы Народная в русле «Балки Осечки» поврежден водопровод диаметр 500 мм, - говорится в сообщении единой диспетчерской службе города.

В район отключения воды попали ЖК «Казанский», ЖК «Самолет», ЖК «Грани», ЖК «Спортивная деревня». В настоящее время точное количество домов, которые вошли в зону аварии подсчитывается.

На месте работают аварийные службы. По последним данным, к 6:50 утра 29 апреля аварийно- восстановительные работы выполнены. Система заполняется водой, в течение нескольких часов блага цивилизации поступят в квартиры.