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Происшествия2 мая 2023 6:57

«Глуши мотор, приехали!»: Ванну на колесах с пьяным водителем остановили на Кубани

Сотрудники ДПС оштрафовали водителя ванны на колесах на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/gibdd123region

Фото: t.me/gibdd123region

В станице Кугоейской Крыловской районе Краснодарского края инспекторы ДПС на дороге заметили необычное средство передвижения. Мужчина ехал по трассе в ванной на колесах и мешал другим участникам движения.

- 1 мая экипаж ДПС остановил водителя необычного транспорта. Мужчина приварил двигатель и другие отдельные детали корпуса скутера «Сузуки» к ванной, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Полицейским потребовалось время, чтобы уговорить местного жителя вылезти из биде, переделанного под машину.

- Стоп! Все, выходи, приехали. Гражданин, глуши мотор! – вежливо обращался к водителю гаишник.

По данным Госавтоинспекции, у мужчины не было прав управления транспортным средством. Кроме этого, от него разило алкоголем.

- У мужчины был запах алкоголя изо рта и нарушение речи. Его отстранили от управления транспортным средством. От прохождения освидетельствование на состояние опьянения на месте и в медицинском учреждении водитель отказался, - добавили полицейские.

Мужчину оштрафовали за то, что не захотел проходить тест на алкоголь. А ванну на колесах изъяли и отправили на спецстоянку.

ЧППроисшествия: ЧП