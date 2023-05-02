На Кубани школьники собрали почти миллион рублей для бойцов СВО

В акции приняли участие школы Тимашевского района Фото: Анастасия Ирхина

На Кубани школьники собрали 840 тысяч рублей для бойцов СВО. В благотворительных акциях приняли участие дети. Они принесли в свои образовательные учреждения свежую выпечку, домашние заготовки и поделки, выполненные своими руками.

Все это могли купить посетители ярмарки. Все вырученные деньги отправили на счет НКО «Помогаем вместе», который работает в Тимашевском районе.

- Дети могли самореализоваться, помочь тем, кто находится в зоне СВО. Очень важно, что ребята это понимают, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель НКО «Помогаем вместе» Анастасия Ирхина. - Школьники не стоят в стороне, и акция помогла сплотить их ради благого дела.

Ребята предлагали угоститься чаем и домашней выпечкой Фото: Анастасия Ирхина

На часть собранных денег уже закупили ткани для пошива футболок и маскхалатов для земляков, служащих в зоне СВО. Поддержку солдатам и офицерам оказывают адресную – волонтеры шьют одежду по размерам каждого бойца.

- За каждым, кто ушел на передовую из Тимашевского района, закреплен специалист или родственник. Они рассказывают о нуждах военного. Не всегда то, что продается в магазинах подходит, поэтому мы решили шить сами, чтобы им было максимально комфортно, - отметила Анастасия Ирхина.

Швейный цех, организованный в Тимашевске, поставлял за «ленточку» термобелье, толстовки, теперь перешел на пошив более легкой одежды. Добровольцы также изготавливают маскхалаты и пятиточечники. Планируют покупать новую машинку для тактической формы и носилок.

- Необязательно помогать финансово. Каждый может вносить свой вклад. Например, скоро мы откроем новое направление – плетение масксетей, и ждем всех желающих. Летом планируем привлекать к пошиву одежды для бойцов школьников. Их бесплатно научат работать с тканями, а они – поддержат военных, - говорит Ирхина.