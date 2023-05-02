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Общество2 мая 2023 11:45

Кубань zа наших: Аптечки от краснодарских детей доставили в Горловку

Обсуждаем самые последние новости, касающиеся СВО
Евгения СОРОКА
Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

В эфире программы "Кубань zа наших" говорим о самых актуальных новостях специальной операции. Делимся историями с линии соприкосновения, рассказываем о героях и тех, кто помогает участникам спецоперации и жителям новых регионов страны. Главные темы этого выпуска:

- Александр Мальцев, в одиночку захвативший окоп ВСУ, посмертно удостоен звания Героя России;

- На Кубани школьники собрали почти миллион рублей для бойцов СВО;

- Аптечки из Краснодара доставили в Горловку.

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ