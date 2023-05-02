Минздрав Кубани опроверг нехватку вакцины против кори в регионе

Корь победили еще в прошлом веке благодаря прививке

В Краснодарском крае растет число заболевших корью. Правда, среди тех, кто по какой-то причине не был вакцинирован против этой опасной инфекции по национальному календарю прививок в России.

- На Кубани зарегистрирован 31 заболевший корью. Из них 10 - в Краснодаре, 8 - в Сочи и 6 - в Анапе, - сообщили "КП"-Кубань" в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. - Это жители, которые не получили первичную иммунизацию в детстве.

Многие, испугавшись заражения, пошли в поликлиники за вакцинацией. Но не для всех препарат нашли.

- Нам сказали, что вакцины нет, - сообщили жители Новороссийска в местную газету "Новороссийский рабочий".

Однако в минздраве опровергают нехватку вакцины против кори.

- Вакцинация против кори проводится по мере поступления в субъект. Краем получена очередная партия вакцины, проводится плановая вакцинация, - сообщили "КП"-Кубань" в ведомстве.

Напомним, резкий рост заболевания корью отмечается не только за последний месяц, но и в сравнение с прошлым годом. За весь 2022 год в крае было зафиксировано всего шесть случаев.

В Роспотребнадзоре главной причиной происходящего называют увеличение миграционных потоков. Вспышки кори зафиксированы в Новосибирске, Дагестане, Самаре, Санкт-Петербурге и области, в каждом из городов выявлено больше 100 случаев заболевания. Из ближайших соседей неблагополучна ситуация по кори в Казахстане, Таджикистане и на Украине.

Второй главной причиной роста заболеваемости врачи называют увеличение прослойки невакцинированного населения.