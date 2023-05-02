Стали известны новые детали ухода звезды ФК «Краснодар» и друга Хабиба Нурмагомедова в «Хапоэль»

Магомед-Шапи Сулейманов Фото пресс-службы ФК Краснодар

Уже полгода воспитанник академии футбольного клуба «Краснодар» живет в Беер-Шеве. Здесь базируется местный гранд – «Хапоэль». В Израиль полузащитник переехал за игровой практикой – ушел в аренду. И быстро стал местной звездой. А боссы клуба решили выкупить игрока. Об этом они известили руководство «быков».

Сумму трансфера СМИ не раскрыли. Но портал Трансфермаркт оценил парня в 2,8 млн. евро. Это пятый показатель в чемпионате Израиля и второй – в «Хапоэле». Но не исключено, это не окончательный ценник.

Зато «Спорт-Экспресс» назвал детали перехода. Чтобы трансфер состоялся, Шапи придется отказаться от части зарплаты. Это связано с сокращением бюджета «Хапоэля». В будущем сезоне он уменьшится на 10-12%, до 16 млн. евро.

Сам Магомад-Шапи надеется на переход. Из России он уехал в августе 2022-го – из-за отсутствия игровой практики. Об отъезде игрока (тогда) тренер «быков», Александр Сторожук, узнал от руководства. Его поставили перед фактом.

Напомним, что игрок прошел академию «Краснодара». Он выступал за все юношеские и взрослые команды черно-зеленых.