Два нокаута за день. Баскетболиста ЦСКА избили после поражения от «Локомотив-Кубань»

Алексей Швед Фото пресс-службы ПБК Локомотив-Кубань

Баскетболисты краснодарского «Локомотив-Кубань» во второй раз в истории и впервые за 10 лет вышли в финал Единой лиги. В воскресенье они выиграли серию до четырех побед у столичного ЦСКА. Решающая – седьмая встреча – прошла в московском «Мегаспорте». «Железнодорожники» дожали «армейцев» в овертайме – 103:100 – и оформили путевку в финал.

ЦСКА не помог даже Алексей Шведов, самый дорогой российский игрок. По разным данным, он получает от двух до трех миллионов евро за сезон. В решающей встрече он набрал 22 очка и совершил 13 перехватов. И стал целью фанатов «армейцев». Они атаковали игрока в соцсетях и обвинили в поражении.

А спустя несколько часов на баскетболиста напали уже в ресторане. Вместе с семьей он отдыхал в заведении на Большой Никитской. По словам очевидцев, это были не болельщики «армейцев», а обычная шумная компания. Ей сделал замечания Алексей. Но диалог не вышло. Вместо ответа Швед получил град ударов.

На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, видно, как игрок падает. А из уха у него идет кровь. От компании его спасли друзья и персонал. Они отогнали нападавших и вызвали полицию.

Уже в больнице у баскетболиста анонсировала черепно-мозговую траву. Сейчас он продолжает лечение, а правоохранительные органы ищут обидчиков спортсмена.