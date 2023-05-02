На Кубани после пропажи аниматоров, порезавших колесо машины, на дороге экстренно латают ямы

Дорогу, в которой пострадала машина пропавших аниматоров, внезапно преобразилась - ям больше нет. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Пропавший Кирилл Чубко позвонил жене и сказал, что попал в яму на трассе и пробил колесо, а какие-то люди ему должны помочь поставить запаску. Было это 28 апреля. С тех пор ни его, ни его спутницу Татьяну Мостыко никто не видел.

«Дорогая, ложись спать, не переживай»

37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко ищут с 28 апреля. Ребята вместе вели праздники и в тот день, когда их видели в последний раз, возвращались из Крыловской в Усть-Лабинск, где оба и живут. У Кирилла своя семья – жена и четырехлетний сын. А Татьяна на Кубань переехала больше года назад из Красноярска, где у нее остались родители. Девушка училась в педколледже в Усть-Лабинске, снимала комнату в квартире вместе с подругой, а параллельно подрабатывала аниматором. Работала в концертном агентстве у Кирилла Чубко. С ним она и возвращалась в тот вечер с мероприятия. Когда до дома оставалось полчаса пути, Кирилл позвонил жене. Было уже поздно - 23:40.

- Мы попали в яму, у нас проколото колесо. Сейчас идет сильный дождь, мы его переждем. Тут двое молодых людей предложили помощь. Дорогая, ты не волнуйся, ложись спать, - сказал он. И супруга пошла спать. Это были его последние слова. С тех пор мобильник выключен, ни он, ни Татьяна на связь не выходят.

Кирилла и Татьяну до сих пор не нашли - поиски продолжаются.

Когда утром супруга Кирилла проснулась, мужа дома не было. Телефон был выключен. А у нее в мобильнике были десятки сообщений от банка – всю ночь кто-то снимал с карточки, которая была у мужа, и привязана к ее телефону, деньги. Снимали частями, в общей сложности обналичили 190 000 рублей.

Авто нашли там, где уже прочесывали волонтеры

Ищут аниматоров волонтеры, спасатели и полиция. А Следком тем временем возбудил уголовное дело по факту исчезновения организаторов праздника за «Убийство двух и более лиц с корыстными целями». Так положено, когда странно пропадают люди.

Машина сгорела дотла.

Но в этой пропаже двух человек очень много странных обстоятельств. Передвигались Кирилл и Татьяна на белом Хендае, его потом зафиксировали камеры видеонаблюдения в станицах, которые находятся в противоположной стороне от города, где живут аниматоры. Эту машину, кстати, нашли на третьи сутки поисков полностью выгоревшей в лесополосе рядом с хутором Памяти Ленина. Этот населенный пункт находится в обратной стороне от Усть-Лабинска. В авто не было аниматоров.

А ведь этот участок накануне волонтеры прочесывали несколько раз.

- Машину нашли в посадках, сгоревшую дотла! В месте, где мы уже искали 100 раз, - сообщили супруга Кирилла. - Это просто не поддается никакому объяснению. Но мы не теряем надежды и надеемся на лучшее.

По камерам видеонаблюдения, автомобиль аниматоров был замечен сразу в нескольких населенных пунктах – сначала в станице Березанской, потом в Ирклиевской, а следующая его остановка в станице Каневской. Позднее супруга Кирилла рассказала, что иномарку также видели в Новом селе Брюховецкого района. А еще ее заметили в соседнем хуторе Память Ленина, где обратили внимание на еще одну машина, стоявшую рядом с Хендай - ее водителя сейчас пытаются разыскать.

Вечером 1 мая машину нашли сгоревшей в 56-километрах от Каневской. В хуторе Память Ленина, что в двадцати километрах от станицы Березанской – той самой, о которой в своем последнем разговоре с женой говорил Кирилл.

По этой дороге аниматоры могли и ехать в Усть-Лабинск, когда возвращались с мероприятия. И, видимо, где-то здесь случилось то, что сейчас пытаются разгадать следователи.

Станица гудит

В станице Березанской сейчас только и обсуждают это таинсвтенное исчезновение пары. В местном магазине продавщица рассказала, что в их станицу приезжала полиция, изъяла записи со всех камер на улице.

- У нас камер ведь немного, всего три, вот все три записи и забрали, по ним, насколько мне известно, сейчас и ищут тех, кто причастен к исчезновению ребят, - рассуждает она.

- У нас вообще здесь тихо. Одни пенсионеры живут. Мы были в шоке, когда узнали, что стряслось, - заходит в магазин покупательница. - Сейчас постоянно сюда ездят волонтеры, ищут людей. Знаете, у нас тут преступности вообще нет, тихо постоянно. Вот у соседей машина во дворе стоит вместе с ключами, никому она не нужна. Каждый друг друга знает. Мы и калитку можем на ночь на замок не закрывать, никто не заходил. Теперь вот придется быть осторожнее.

В магазине собралось много народу. Все говорили только об этом громкое деле. Бабушка в сером выцветшем платочке вдруг вспомнила:

- 40 лет назад сосед у меня странно исчез, - заговорила она. - Он пошел корову на луг выгнать, так и не вернулся. До гадалок ездили аж в Москву. Но так и не нашли, даже тела не было. Уже столько лет прошло, так его и не нашли.

- Но вы лучше на дорогу посмотрите, - встревает в разговор женщина с красными волосами. – Она же вся в ямах. Ночью там темно, вот всякие странные личности и выходят на охоту – гвоздь в яму, шина проколота, а потом они обдерут как липку водителя. Знаете, хоть после этого громкого случая, дорогу стали делать. Тут же вышла техника, ямы латают. Проедьте, все в свежих заплатках.

По пути организаторов праздников

Едем дорогой, где последний раз на связь с родней выходил Кирилл, и недалеко от которой нашли потом сгоревший автомобиль. Это не трасса М 4 «Дон», о которой говорили ранее. А обычная тоненькая двухполоска, такие тянутся по всем станицам и хуторам Кубани. Ночью тут, должно быть, страшно. Фонарей нет, кругом – поля да деревья. А еще огромные ямы на дороге. Нам кроссовер подпрыгивает на них, стоит только прибавить газу. Поэтому едем медленно, около 40 км в час.

Ремонтировать проезжую часть начали уже на подъезде к станице Березанской, где в последний раз вышел на связь Кирилл. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Эту дорогу местные даже прозвали дорогой смерти. Здесь две полосы, которые разделяет сплошная. Но большинство водителей нарушают правила дорожного движения и выезжают на встречку. А выбора нет - везде ямы, автолюбители боятся проколоть колесо или вовсе застрять. Несмотря на то, что разрешенная максимальная скорость 90 км/ч, водители не превышают 50 - везде кочки.

- В этих ямах и правда колесо можно оставить, - вздыхает наш водитель.

Техника зашумела с раннего утра. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Но уже через несколько метров, на подъезде к хутору Памяти Ленина, в посадке возле которого и нашли сгоревший автомобиль аниматоров, ямы на дорогах сменяются свежими заплатками. Видно, что дыры вот-вот засыпали асфальтом. Кажется, он даже еще дымится. Едем дальше. И тут снует техника - катки, экскаваторы, грузовики с горячим асфальтом.

А люди в оранжевых жилетах бегают от одного участка дороги к другому.

- Ремонт идет все время. Мы не успеваем ее латать, как ямы снова появляются, - рассказал один из дорожников. - Эта проезжая часть уже долгое время в плачевном состоянии. Вроде как в следующем году планируют полностью менять дорогу тут.

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