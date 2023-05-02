Разбойники с большой дороги вернулись? Аниматоры, пропавшие после поломки авто на кубанской трассе, могли стать жертвами последователей банды убийц ГТА

Татьяна и Кирилл - коллеги аниматоры. Они пропали по дороге домой после вынужденной остановки на трассе

Сомнений, что 37-летний Кирилл Чубко и сотрудница его агентства по организации праздников 19-летняя Татьяна Мостыко стали жертвами преступников, почти нет. 28 апреля Кирилл позвонил жене и сказал, что попал в яму на трассе, пробил колесо, но какие-то доброжелатели охотно согласились им с Таней помочь. Время было позднее, почти полночь, но близких не насторожило это сообщение. Сельская трасса никогда не слыла опасной, а люди, живущие в округе, действительно отзывчивы.

Жена Кирилла легла спать, думая, что супруг спокойно доберется до дома. Ехать им оставалось не больше получаса.

Но то, что Кирилл так и не вернулся домой, она обнаружила утром. Его телефон перестал принимать звонки, Танин - тоже. Зато глубокой ночью сыпались смс-уведомления от банка. Кто-то обналичивал их с мужем карты. Сняли в итоге около 190 тысяч рублей.

Женщина подняла по тревоге весь Усть-Лабинск, где живут пропавшие Таня с Кириллом. Подключила полицейских. Слишком странным показалось ей, что мужу понадобилось столько денег ночью, да еще и в разных местах Краснодарского края. По адресам банкоматов маршрут выстраивался так, будто Кирилл с Таней удалялись от дома, но не приближались к нему.

Машина сгорела дотла.

Эта шумиха явно обеспокоила кого-то, кто точно знает, куда пропали мужчина и девушка, и они сожгли рядом с хутором Памяти Ленина тот самый белый "Хендай". Этот населенный пункт находится в обратной стороне от Усть-Лабинска. В машине, к счастью, не нашли человеческих останков. Но эксперты пока тщательно исследуют автомобиль на предмет следов убийства. Следователи уже возбудили уголовное дело по этой статье.

В общем, пока сценарий странного исчезновения Тани с Кириллом очень напоминает преступления так называемой банды ГТА. Они орудовали на трассе М-4 "Дон" в 2014 году. А на всем протяжении федеральной дороги в Ростовской области висели плакаты с предупреждениями водителям ехать без остановок ночью, помятуя о преступлениях уже другой банды. И это не внушает оптимизма.

В состав группировки ГТА входили 8 мужчин и 6 женщин. Способ наживы они выбрали самый бесчеловечный: раскладывали на безлюдной дороге препятствия, чтобы водитель, напоровшись, вынужден был сделать остановку. Сами поджидали своих жертв в кустах, точное количество которых неизвестно до сих пор, убивали на месте и грабили.

Есть небольшая надежда, что Кирилл с Татьяной все-таки попали в руки "импровизаторов". А шумиха может помочь сохранить им жизнь. Преступники торопились снимать деньги с карт, наверняка зная, что все операции дублируются на мобильный. И это позволило вычислить путь пропавших.

Была информация, что якобы одного из возможных "доброжелателей с большой дороги" поймали и допрашивают. Но пока официально ее никто не подтверждает.