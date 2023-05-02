Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
2 мая 2023 14:27

Разбойники с большой дороги вернулись? Аниматоры, пропавшие после поломки авто на кубанской трассе, могли стать жертвами последователей банды убийц ГТА

Пропавшие после поломки авто на кубанской трассе аниматоры могли стать жертвами последователей банды убийц ГТА
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Татьяна и Кирилл - коллеги аниматоры. Они пропали по дороге домой после вынужденной остановки на трассе

Татьяна и Кирилл - коллеги аниматоры. Они пропали по дороге домой после вынужденной остановки на трассе

Сомнений, что 37-летний Кирилл Чубко и сотрудница его агентства по организации праздников 19-летняя Татьяна Мостыко стали жертвами преступников, почти нет. 28 апреля Кирилл позвонил жене и сказал, что попал в яму на трассе, пробил колесо, но какие-то доброжелатели охотно согласились им с Таней помочь. Время было позднее, почти полночь, но близких не насторожило это сообщение. Сельская трасса никогда не слыла опасной, а люди, живущие в округе, действительно отзывчивы.

Жена Кирилла легла спать, думая, что супруг спокойно доберется до дома. Ехать им оставалось не больше получаса.

Но то, что Кирилл так и не вернулся домой, она обнаружила утром. Его телефон перестал принимать звонки, Танин - тоже. Зато глубокой ночью сыпались смс-уведомления от банка. Кто-то обналичивал их с мужем карты. Сняли в итоге около 190 тысяч рублей.

Женщина подняла по тревоге весь Усть-Лабинск, где живут пропавшие Таня с Кириллом. Подключила полицейских. Слишком странным показалось ей, что мужу понадобилось столько денег ночью, да еще и в разных местах Краснодарского края. По адресам банкоматов маршрут выстраивался так, будто Кирилл с Таней удалялись от дома, но не приближались к нему.

Машина сгорела дотла.

Машина сгорела дотла.

Эта шумиха явно обеспокоила кого-то, кто точно знает, куда пропали мужчина и девушка, и они сожгли рядом с хутором Памяти Ленина тот самый белый "Хендай". Этот населенный пункт находится в обратной стороне от Усть-Лабинска. В машине, к счастью, не нашли человеческих останков. Но эксперты пока тщательно исследуют автомобиль на предмет следов убийства. Следователи уже возбудили уголовное дело по этой статье.

В общем, пока сценарий странного исчезновения Тани с Кириллом очень напоминает преступления так называемой банды ГТА. Они орудовали на трассе М-4 "Дон" в 2014 году. А на всем протяжении федеральной дороги в Ростовской области висели плакаты с предупреждениями водителям ехать без остановок ночью, помятуя о преступлениях уже другой банды. И это не внушает оптимизма.

В состав группировки ГТА входили 8 мужчин и 6 женщин. Способ наживы они выбрали самый бесчеловечный: раскладывали на безлюдной дороге препятствия, чтобы водитель, напоровшись, вынужден был сделать остановку. Сами поджидали своих жертв в кустах, точное количество которых неизвестно до сих пор, убивали на месте и грабили.

Есть небольшая надежда, что Кирилл с Татьяной все-таки попали в руки "импровизаторов". А шумиха может помочь сохранить им жизнь. Преступники торопились снимать деньги с карт, наверняка зная, что все операции дублируются на мобильный. И это позволило вычислить путь пропавших.

Была информация, что якобы одного из возможных "доброжелателей с большой дороги" поймали и допрашивают. Но пока официально ее никто не подтверждает.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛИсчезновение аниматоров на Кубани