«Муж молчал, но ответила Таня». Хронологию пропажи аниматора Кирилла Чубко его жена восстановила до минуты

Дарья Чубко надеется отыскать мужа.

Вот уже четвертый день добровольцы и правоохранители ищут пропавших Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко. Они исчезли по дороге домой, когда возвращались с выступления. В пути у них случилась беда - пробило колесо. После мужчине со спутницей предложили помощь незнакомцы на трассе, а затем началась череда странных и пугающих событий. Выключенные телефоны, снятие крупных сумм с банковских карт и поездки в противоположную от дома сторону. Как сообщает 112, жена аниматора Кирилла Чубко восстановила хронологию пропажи супруга. Причем ей удалось вспомнить все события буквально до минуты.

Вечером 28 апреля Кирилл Чубко вместе с Татьяной Мостыко выехали из станицы Крыловской. До Усть-Лабинска, где они живут, ехать порядка двух часов. Преодолев две трети пути Дарья Чубко получает тревожное сообщение от мужа.

- В 21:30 он мне записывает голосовое сообщение. В нем он говорит, что не знает, когда приедет, попали в яму, - рассказывает женщина, объясняя, что требуется замена колеса, потому что ехать дальше тяжело. - В 22:08 муж сказал, что приехал забрать колесо у своего одногруппника. Он нашел его в станице Березанской.

Как рассказал муж Дарье, перед ним машина также попала в яму, ребята отремонтировали колеса и решили помочь довезти Кирилла.

Кирилла и Татьяну до сих пор не нашли - поиски продолжаются.

- В 23:45 он сказал, что они сидят в машине, ждут, когда пройдет дождь. После чего будут чинить колесо, - вспоминает женщина. - Он попал в яму - у переднего колеса сильно погнулся диск и лопнула шина, на втором колесе тоже погнулся диск.

После этого сообщения Кирилл сказал супруге, чтобы она не переживала и ложилась спать. Женщина волновалась и решила все же дождаться мужа. Но в 00:40, отправив очередное сообщение, она не дождалась ответа и все-таки уснула.

В 6 утра женщина проснулась, но увидела, что дома ни Кирилла, ни его машины нет. Тогда она стала обрывать телефон мужа, пыталась дозвониться до Татьяны, но они были не доступны.

- Были мысли, что там плохая связь, и надо ехать им навстречу, - говорит Дарья. - В 08:30 Таня ответила мне на звонок, в тот момент мы уже ехали по трассе, но их не видно было. Она очень странно мне отвечала, говорила какими-то фразами, обрывками.

Девушка затруднялась объяснить, где находится. Передать трубку Кириллу не смогла, ответила лишь "Он вышел, его нет", после чего отключилась.

В течение следующих 15 минут телефон был вне зоны доступа, но позже Дарье все-таки удалось дозвониться снова.

- Таня, выйди на улицу, что ты видишь? - спрашивала Дарья, пытаясь понять местоположения девушки и ее мужа.

- Не знаю, - отвечала Татьяна в трубку.

- У вас что-то случилось? Объясни, - настаивала женщина.

- Я не могу тебе сказать, Кирилл позвонит, он тебе все объяснит, - сказала Татьяна, после чего разговор прервался. После этого на связь с Дарьей уже никто не вышел.

.

Машина сгорела дотла.

А уже потом женщина узнала, что с карт супруга обналичили деньги. Всего - 190 тысяч рублей.

- Первый перевод со своей карты Кирилл сделал около полуночи 28 апреля. Последний перевод был сделан в 05:45 29 апреля, - говорит Дарья. - А Таня получается со мной разговаривала, когда деньги снимались. Последнее снятие в 08:52. После этого телефон был выключен.

Супруга пропавшего аниматора также ответила, что посмотрев видео с камер, установленных около банкоматов, было видно, что деньги снимал посторонний человек, а не Кирилл.

- Человек в черном, это не он. И за рулем не он был, - говорит обеспокоенная женщина. - Четвертые сутки идут, мы не можем найти, ни единой зацепки.

Напомним, Следком тем временем возбудил уголовное дело по факту исчезновения организаторов праздника за «Убийство двух и более лиц с корыстными целями». Машину Кирилла Чубко нашли на третьи сутки поисков. Она была полностью выгоревшей. А обнаружили иномарку в лесополосе рядом с хутором Памяти Ленина. Этот населенный пункт находится в обратной стороне от Усть-Лабинска. В авто не было аниматоров, потому их поиски продолжаются. По словам Дарьи Чубко, участок, где была найдена машина, накануне волонтеры прочесывали несколько раз.

- Это просто не поддается никакому объяснению. Но мы не теряем надежды и надеемся на лучшее, - добавляет женщина, которая продолжает поиски.

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