Озвучены основные версии загадочной пропажи аниматоров на Кубани

В поисках Кирилла и Татьяны задействованы сотни добровольцев.

Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко все еще ищут. Сотни волонтеров прочесывают местность рядом с тем участком дороги, где в последний раз мужчина выходил на связь. А тем временем правоохранители ведут расследование. Ищут возможных преступников, которые могли напасть на аниматоров и сжечь их иномарку. Кроме того, проверяются все версии исчезновения Кирилла и Татьяны.

Едва в соцсетях появились ориентировки о пропаже 37-летнего Кирилла и 19-летней Татьяны, люди стали строить догадки. Многие всерьез заявляли, что поиски начинать пока рано, мол пара отдыхает вместе. На десятки нелестных сообщений ответила лично жена Кирилла Чубко. Дарья в своих соцсетях четко дала понять, что ни о какой любовной связи на стороне речи быть не может. Женщина также отмела версии о том, что ее супруг мог уйти в запой.

- Кирилл не курит и не пьет, не говоря уже о чем-то наркотическом. Все эти варианты исключены на 100%. У нас счастливая и любящая семья, маленький ребенок, - добавляет Дарья в ответ злопыхателям.

Стоит отметить, что Татьяна, с которой ехал Кирилл на выступление, тоже состоит в отношениях.

Еще одна версия, которая всплыла, - старый конфликт Александра Чубко - старшего брата Кирилла – с местным депутатом. Дошло все до судебных тяжб. А камнем преткновения стал магазин Александра, который каким-то образом мешал торговому центру - его, стоит сказать, связывали с депутатской семьей. В конечном итоге ларек пошел под снос. Вот только могли ли события семилетней давности стать причиной пропажи Кирилла и его спутницы, пока под вопросом.

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Машина сгорела дотла.

Основная версия, к которой склоняются не только оперативники, но и многие знакомые семьи. Кирилл и Татьяна могли стать жертвами разбойной банды. Тем более, что сценарий странного исчезновения аниматоров напоминает преступления так называемой банды ГТА. Они орудовали на трассе М-4 "Дон" почти 10 лет назад. В состав группировки входили восемь мужчин и шесть женщин. Способ наживы они выбрали самый бесчеловечный: раскладывали на безлюдной дороге препятствия, чтобы водитель, напоровшись, вынужден был сделать остановку. Сами поджидали своих жертв в кустах. Сколько погибли от их рук, неизвестно до сих пор.

Не исключено, что Татьяна и Кирилл на дороге ночью повстречали совсем не помощников, а последователей банды убийц ГТА. Пока официально поиски никто не прекращал - их ведут даже ночью.

Напомним, Следком тем временем возбудил уголовное дело по факту исчезновения организаторов праздника за «Убийство двух и более лиц с корыстными целями».

Кроме того, ранее жена пропавшего аниматора на Кубани рассказала о странностях в первые часы после пропажи Кирилла Чубко.

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