Исчезновение аниматоров на Кубани: последние новости на 3 мая

Кирилл и Татьяна пропали, когда ехали по дороге, потому их разыскивают практически везде.

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко перестали выходить на связь с 29 апреля. Жене мужчины Дарье удалось дозвониться утром. Трубку взяла девушка, правда, внятно объяснить, что случилось, как и то, куда пропал Кирилл, она не смогла. Зато с банковской карты Кирилла пропали деньги - снято было около 190 тысяч рублей. С тех пор их разыскивают родные и правоохранители. Что известно о поисках на 3 мая.

Кирилл и Татьяна пропали, когда ехали по дороге в станице Березанской, потому их разыскивали практически везде. Шерстили лесополосы, обследовали водоемы и, конечно, проверяли все заброшенные здания. Жена пропавшего Кирилла Чубко показала, в каком месте волонтеры ведут поиски. Дарья сняла короткое видео, на котором показала, что добровольцам приходится пробираться сквозь высокую траву и не только.

А тем временем правоохранители ведут расследование. Накануне в Следкоме Кубани впервые рассказали о причастных к исчезновению аниматоров. В пропаже сотрудников ивент-агентства на Кубани подозревают несколько человек, но их личности пока не разглашаются. Подозреваемые дали показания, в которых сознались в убийстве Кирилла и Татьяны.

- Сотрудники ведомств доложили о проведенных следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Детали дела в настоящее время не раскрываются в интересах следствия.

Чтобы помочь волонтерам, Дарья Чубко восстановила хронологию пропажи мужа до минуты.

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