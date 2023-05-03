Резервуар с нефтепродуктами загорелся в порту Тамань в Краснодарском крае

На месте работают пожарные расчеты

В ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района случился крупный пожар. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Ситуацию сразу же прокомментировал губернатор региона.

- Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле. Угрозы для жителей населенного пункта нет, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Сейчас специалисты работают на месте. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше.

- На территории предприятия АО Таманьнефтегаз работают специальные службы. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении задействованы пожарные расчеты в количестве 23 единиц техники и 85 человек личного состава, - добавил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

В настоящее время все подробности и обстоятельства выясняется. Причины возгорания и очаг специалисты будут устанавливать после тушения огня.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в конце февраля в Туапсе ночью произошел пожар на нефтезаводе. Тогда возгорание удалось ликвидировать за час, несмотря на большую площадь распространения огня в 200 квадратных метров.