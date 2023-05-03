Армяне Кубани за единую и сильную Россию

Для создания прямого диалога с жителями Краснодарского края на сайте «КП» - Кубань в апреле была открыта онлайн-приемная председателя Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края Камо Дикрановича Айрапетяна. У читателей «Комсомолки» была возможность задать интересующие их вопросы, и получить ответы непосредственно от руководителя армянской диаспоры Кубани. Ниже мы представляем вашему вниманию обзор состоявшегося диалога.

СПРАВКА: 25 января 2002 г. в Краснодаре состоялась учредительная конференция Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Армян России» Краснодарского края. На сегодняшний день в состав регионального отделения организации входят около сорока местных отделений. В декабре 2020 г. председателем РО ООО САР Краснодарского края был единогласно избран профессиональный управленец, общественно-политический деятель, инвестор и меценат Камо Дикранович Айрапетян.

К.Д.Айрапетян является членом Совета при губернаторе Краснодарского края по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями. Депутат Армавирской городской Думы трех последних созывов. Имеет звание «Почетный работник лесной промышленности» министерства Промышленности и торговли РФ. Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» и знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия». Удостоен почетного звания «Меценат Армавира».

Член Правления Общероссийской общественной организации «Союз армян России». Председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края, член приходского совета церкви «Успения Пресвятой Богородицы». Награжден Золотой медалью Министерства Диаспоры Армении, высшей наградой САР «Золотой крест», Орденом САР «За заслуги» Первой степени и медалью «Святой Вардан» Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви.

ОДНИМИ РАДОСТЯМИ И ЗАБОТАМИ

С какими структурами органов власти на Кубани Вам приходится общаться и по каким вопросам?

- Изначально так сложилось, что не только на федеральном уровне, но и во всех структурных подразделениях САР, от регионального до местных отделений, выработались хорошие взаимоотношения и с исполнительной властью, и с депутатским корпусом. Более того, многие наши соотечественники являются депутатами местных советов, что в очередной раз говорит о вовлеченности местного армянского населения в жизнь страны, гражданами которой мы являемся и на благо которой трудимся. Традиционно хорошие связи организация поддерживает и с депутатами Законодательного собрания Кубани, а также с депутатами Государственной думы РФ от Краснодарского края. Естественно, региональное отделение САР поддерживает не менее тесные и продуктивные контакты с такой «профильной» структурой, как Департамент внутренней политики администрации Краснодарского края. Сам я являюсь членом Совета при губернаторе Краснодарского края по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями. Думаю, проще будет сказать так – перед нашей организацией во властных структурах двери не закрываются. Когда есть необходимость, представители САР имеют возможность обсуждать с представителями власти все самые насущные вопросы.

Как вам живется в Краснодарском крае?

- Речь, по-видимому, идет о том, как на Кубани живется армянам. На самом деле ответ очевиден – не лучше и не хуже, чем другим. У армянина, стоящего у станка, те же радости и заботы, что у его коллеги любой другой национальности. То же самое касается врачей, учителей, предпринимателей, военных и людей иных профессий, независимо от их этнического происхождения. Все мы живем на одной земле, под одним небом и соблюдаем одни и те же законы, в главном из которых – в Конституции – записано: «Мы - многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой на своей земле». И этим все сказано.

Некоторые русские и армянские праздники имеют различные названия и традиции. А есть в них что-то схожее?

- На самом деле большинство праздников, которые мы в России отмечаем, общие для всех граждан страны – Новый год, 8 марта, 23 февраля. Мы используем для них одни и те же названия и традиции празднования у нас не отличаются, ведь все мы каких-то 30-35 лет назад были гражданами одной страны.

Что касается религиозных праздников, то есть небольшие отличия в календаре Армянской Апостольской Святой Церкви и Русской Православной Церкви, из-за чего могут не совпадать даты отдельных праздников, но, в любом случае, это одни и те же христианские праздники – Рождество Христово, Крещение, Святая Пасха с традиционными для нас всех пасхальными куличами и крашенными яйцами.

Конечно, есть праздники и исконно армянские, идущие из глубины тысячелетий и имеющие еще дохристианские корни, например Трндез или Вардавар. Но, даже в этом случае можно найти схожие элементы в празднованиях. Так, у армян на Трндез молодые прыгают через костер и то же самое происходит у славян на праздник Ивана Купалы.

В любом случае, у народов России общего гораздо больше, чем может показаться.

В Москве существуют при общественных организациях центры адаптации приезжих. Как вы помогаете адаптироваться переезжающим в Краснодарский край? Необходимо ли человеку, приезжающему в другую страну примкнуть к диаспоре или он все же способен держаться особняком?

- Любой человек, меняя место жительства и попадая в непривычную для себя культурную и языковую среду, нуждается в поддержке адаптационных центров, которая, прежде всего, должна заключаться в ознакомлении приезжих с местным укладом жизни, помощи в изучении русского языка и т.д. Но, если говорить о мигрантах из Армении, то проблем с адаптацией практически не возникает. Миграционный поток на сегодняшний день невелик и те, кто приезжает на Кубань на работу или по семейным обстоятельствам, достаточно хорошо владеют и русским языком, и знаниями, необходимыми для жизни в России. При этом совершенно не обязательно примыкать к каким-либо диаспорным организациям, в этом вопросе нет никакой обязаловки. В любом случае, держаться особняком, находясь в обществе, просто невозможно. Кубань – многонациональный регион, и общение с представителями различных этносов нас только обогащает, а контакты с представителями родной диаспоры дают возможность сохранить национальный язык и культуру, обычаи и традиции, передав их подрастающему поколению.

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ

Что делать с армянами, которые обманывают и обирают беззащитных людей?

- Если у Вас есть конкретные факты, позволившие Вам задать вопрос, таким образом, то не нужно терять времени, следует скорее обратиться в соответствующие государственные органы с заявлением. Если же Ваш вопрос носит общий характер, то задан он некорректно. Следовало спросить: «Что делать с людьми, независимо от их национальности, которые обманывают и обирают беззащитных людей?». Впрочем, ответ будет таким же: следует обратиться в соответствующие государственные структуры, которые проведут следствие и в случае, если Ваши обвинения или подозрения подтвердятся, то передадут дело в суд, который определит меру наказания виновного. Ни отдельные граждане, ни общественные организации не могут подменять собой правосудие.

Может ли САР стать поручителем для кредита своему соплеменнику? Хочу открыть свой маленький бизнес, но не знаю как и денег нет. Кто может помочь в этом?

- На Кубани достаточно много рычагов поддержки малого бизнеса. Гражданам, желающим создать или развить свой бизнес, но не имеющим достаточных для этого средства, необходимо для начала изучить возможности, предоставляемые как административными, так и частными финансовыми структурами. Конечно, чтобы претендовать на какие-либо субсидии, нужно также иметь реальный бизнес-план. Краевое отделение САР не является кредитной или финансовой организацией и подобной деятельностью заниматься не вправе. Но, конечно, мы готовы рассмотреть любые обращения граждан, в том числе и по вопросам трудоустройства, и, исходя из своих знаний и компетенций, дать соответствующие консультации.

Кто может получить гражданство России в упрощённой форме? Наши родственники хотят переехать к нам, на Кубань. Что им нужно для этого сделать, какие документы оформить, в том числе и на покупку дома?

- Многие вопросы, которые были мне заданы, в том числе вопросы, связанные с приобретением гражданства, миграционными процессами, вопросы по недвижимости и другие, требуют профессионального ответа юриста. При краевом отделении САР действует юридический департамент и периодически проводятся бесплатные юридические консультации для населения, где можно получить разъяснения по всем интересующим вопросам.

РАБОТА ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

Я приехала из Волгограда, где Армянская диаспора - одна из самых многочисленных. Постоянно проводятся мероприятия, национальные праздники для соотечественников. На Кубани проводятся такие мероприятия?

- Наверное, Вы недавно переехали и еще не успели познакомиться с деятельностью армянских общин в Краснодарском крае. Кроме регионального (краевого) отделения Союза армян России, в различных районах Кубани действует около 40 местных отделений САР, которыми проводится множество мероприятий в сфере образования, культуры, спорта и т.д. Советую Вам подписаться на наш официальный телеграм-канал - https://t.me/sarkuban - где публикуется вся оперативная информация о проводимых и запланированных к проведению мероприятиях.

С 2020 г., как Вы возглавили региональное отделение САР, деятельность организации на слуху. Появился официальный сайт, информация регулярно публикуется в СМИ. Как вам удалось активизировать работу? С чего Вы начали свою работу в такой крупной общине? Почему с Вашим приходом в САР краевые СМИ стали больше внимания уделять деятельности армянских общин?

- САР Краснодарского края является крупнейшим подразделением в структуре общероссийской организации САР. Почти четыре десятка местных отделений, представляющие интересы около полумиллиона наших соотечественников – это прекрасно характеризует потенциал структуры и уровень ее авторитета, как среди населения, так и во властных структурах Кубани.

Возглавив два года назад региональное отделение САР, прежде всего я поставил задачу изучить работу в местных отделениях. Удалось ближе познакомиться с деятельностью общин, вникнуть в имеющиеся проблемы. На основе полученных данных был проведен анализ и приняты необходимые меры для лучшей координации деятельности, что в итоге привело к усилению структур и повышению их авторитета, как у местного населения, так и у государственных структур.

Важной частью работы стала также организация деятельности офиса организации, которая строится на основе четкой структуры, включающей департаменты по направлениям деятельности. Установлены работающие горизонтальные и вертикальные связи между подразделениями краевого САР, а также между краевым и местными отделениями организации. И самое главное — подобраны грамотные кадры, для которых работа в организации не тяжкая обязанность, а веление души и сердца. Располагаемся мы на отдельном этаже современного здания в центре Краснодара, на ул. Кубанская Набережная, 37/12. Все это во многом определяет эффективность нашей работы, о которой мы регулярно сообщаем на официальном сайте организации — sarkuban.ru и на страничках в различных соцсетях.

Я думаю, что, когда человек работает по велению души, он работает намного плодотворнее и эффективнее. Потому и внимание различных СМИ к нам не случайно. Сегодня многие впечатлены нашей деятельностью.

Хочу вступить в САР. Что мне это может дать? Чем вы нам сможете помочь? Взносы нужно платить?

- Сразу скажу, что деятельность регионального и местных отделений САР осуществляется не за счет членских взносов, а благодаря поддержки благотворителей, понимающих значимость работы диаспорных структур и делающих добровольные пожертвования. И ни у кого из них не возникает вопросов о том, что они могут получить взамен своего вклада, так как наша деятельность открыта, ее цели и задачи понятны и востребованы. Это, прежде всего, сохранение и развитие родного языка и национальной культуры. Поэтому, если есть жалеющие вступить в нашу организацию и принять посильное участие в ее деятельности, то обращайтесь либо к нам в региональное отделение, либо в местные отделения САР по месту вашего жительства.

Есть ли в Краснодарском крае школы и другие образовательные учреждения, где преподают армянский язык, культуру и историю армянского народа?

- Прозвучало очень много вопросов о том, где и как можно изучить армянский язык, историю армянского народа, приобщиться к национальной культуре, песням, танцам, игре на народных инструментах. Это очень радует, так как в очередной раз показывает, что наша деятельность востребована. Как я уже сказал, в крае действует около сорока местных отделений организации и практически при каждом из них работают кружки армянского языка и истории, танцевальные и вокальные коллективы, набирают популярность курсы по обучению игре на таких народных инструментах, как дудук, дхол, канон. Проводятся мероприятия самой разной направленности, в том числе и молодежные, где есть возможность пообщаться со сверстниками, завести новые знакомства, весело и с пользой провести время. Региональным отделением САР ежегодно проводятся форумы преподавателей армянского языка, олимпиады по арменоведению, определяются лучшие преподаватели, ученики, творческие коллективы и т.д. Понятно, что дать информацию по всем местным отделениям и проводимой там деятельности я в формате данного проекта не смогу, но любой желающий может на нашем официальном сайте по адресу https://sarkuban.ru/ узнать координаты МО САР по месту жительства и контактные данные председателя, получив всю необходимую информацию из первых рук. Можно также позвонить по телефону краевого отделения САР, где вам помогут с получением необходимой информации.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Что САР делает для патриотического воспитания молодого поколения? Особенно в связи с последними событиями - спецоперацией? Планирует ли Камо Айрапетян пополнить ряды добровольцев? Почему сегодня важно не забывать о народном единстве?

- С первого дня, как я возглавил организацию, молодежное направление стало одним из основных в нашей работе. В связи с этим САР Краснодарского края осуществляет ряд проектов, связанных с молодежью, в том числе и проекты, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Эта работа предусматривает не только действия внутри организации, такие, как, например, мероприятия, посвященные великой Победе народов СССР над фашистами, но и акции, проводимые совместно с представителями других народов Кубани. В частности, развивается сотрудничество с Союзом казачьей молодежи Кубани и краевым Центром национальных культур.

Недавно в Краснодаре нами была организована Конференция по патриотическому воспитанию молодежи «Сила России в единстве народа». Это мероприятие было проведено в знак поддержки судьбоносных решений Президента России Владимира Путина по укреплению и развитию страны. В конференции приняли участие студенты, работающая молодежь, представители администрации, духовенства, казачества, патриотических организаций, национально-культурных объединений. Почетными гостями конференции стали Герои Советского Союза и России, участники СВО.

В июне мы организуем на Кубани молодежный форум всероссийского уровня, участниками которого будут представители молодежи различных национальностей из 50-ти субъектов Российской Федерации.

Но самым важным фактором в вопросе патриотического воспитания молодежи является участие нашей организации в поддержке мирного населения республик Донбасса и российских военнослужащих – участников спецоперации. Признание независимости и суверенитета ДНР и ЛНР, воссоединение с Россией ряда новых территорий и спецоперация ВС России по денацификации Украины были однозначно поддержаны Союзом армян России. За время с начала СВО нами был выполнен впечатляющий объем работы в этом направлении. Более тысячи тонн кондитерских изделий фабрики «Метрополис» и продуктовых наборов, собранных кубанцами, были распределены среди почти 50000 семей. Я лично принимал участие в этих акциях, сопровождая гуманитарные грузы в регионы их распределения.

Внушительная поддержка Региональным и местными отделениями САР оказывается российским военнослужащим, выполняющим свой долг на передовой. Проводимая работа осуществляется системно, все действия согласуются и с госструктурами, и с другими формированиями, в первую очередь с казачеством. Очередной гуманитарный груз, около 20 тонн, на днях был отправлен по инициативе Попечительского совета краевого отделения САР, а это значит, что 4000 российских военных получили продуктовые наборы.

Поэтому, отвечая на вопрос, планирую ли я пополнить ряды добровольцев, отвечу, что сегодня все мы добровольцы, но каждый на своем месте. Если возраст и навыки не позволяют мне быть на передовой, то у меня и многих других есть все возможности быть полезным стране, работая в тылу, поддерживая спецоперацию иными способами. Сегодня каждый может своими действиями показать важность народного единства, которое демонстрируют народы России. Призыв «Своих не бросаем» - не пустой звук и желающие оказать помощь бойцам на передовой могут обратиться к нам, так как помощь Союза армян России армии будет оказываться и впредь. Армяне Кубани выступают за единую и великую Россию, конкретными делами доказывая свою принципиальную патриотическую позицию.

Что делается для Армении и Арцаха?

- Сегодня нет такого армянина, которого бы не беспокоила также судьба соотечественников в Нагорном Карабахе. Кровопролитная война в 2020 году и последующие события, в том числе длящаяся уже полгода блокада Республики Арцах со стороны Азербайджана, поставили армян Арцаха в ситуацию гуманитарной катастрофы. Поэтому неслучайно много вопросов было посвящено судьбе арцахских армян и возможности оказания им помощи. Конечно, Союз армян России в целом, и наше региональное и местные отделения также, делают все возможное для того, чтобы облегчить жизнь соотечественникам, дав им надежду на выход из кризиса и восстановление исторической справедливости. Гуманитарная помощь оказывается несмотря ни на что. Поэтому все кому небезразличны судьба Республики Арцах и населяющих ее соотечественников, могут обратиться в краевое или в местные отделения САР, где подскажут какие сегодня существуют возможности по оказанию помощи нашим братьям в Арцахе.