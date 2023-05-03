Обещал оставить без заплаты. Стало известно, как Сергей Галицкий мотивировал игроков ФК «Краснодар»

Алекс Мацукатов Фото пресс-службы ФК Акрон

Сергей Галицкий обожает футбол. В детстве он даже занимался им. Мечтал о профессиональной карьере. Но быстро понял, что заиграть на высоком уровне у него не выйдет. И бросил. Ушел в шахматы. И даже получил разряд.

Но о футболе Сергей Галицкий не забыл. Когда стал бизнесменом, создал клуб – «Краснодар». Сам построил базу, академию и стадион. И не пропускал тренировки: ни основной команды, ни «школьных». Всех ребят знал по именам. И даже играл с ними, когда было время.

- Он всегда очень позитивный, подходил, что-то подсказывал. Конечно, и в туфлях пенальти бил – грозил Матвею Сафонову, что зарплату ему платить не будет, если он не пропустит (смеется), – рассказал Metaratings Алекс Мацукатов.

Он попал в академию «быков» еще в 2015-м. Выступал за юношеские команды, был лидером второго состава. И даже играл за основу. Но так и не закрепился в первой команде. И прошлой зимой ушел в аренду – в тольяттинский «Акрон».

- Сергей Галицкий и в шахматы играл с нами. Мне удавалось выигрывать, но, понятно, на него ложилась нагрузка одновременно играть на 15-20 досках. По-моему, я четыре раза с ним играл – и два выиграл. Сергей Николаевич очень хорошо играет, – заключил полузащитник.

А сейчас он вернулся на Кубань. Вместе с «Акроном» Алекс вышел в финал Пути регионов, где сыграем с родным клубом – «Краснодаром». И вновь встретится с Сергеем Галицким.