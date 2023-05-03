Зернохранилища и расстрелянные иконы: топ-5 старинных церквей Кубани с уникальной историей

Старинные церкви Кубани Фото: Динар Бурангулов

Динар Бурангулов – исследователь Краснодара и Кубани. За несколько лет он смог изучить историю старого Екатеринодара и теперь рассказывает, как жили в городе 100 лет назад. В его профессиональных интересах не только особняки и коммуналки, но и мозаика, появившаяся на стенах домов культуры, вузов и жилых домов в советское время. За картинками из смальты он ездит в экспедиции.

Но последняя поразила его особенно. Почти в каждой станице на его пути встречались старинные храмы. Их строили вскладчину на деньги казаков, некоторые из них остались лишь на фотографиях начала 20-го века, а те, которые сохранились до наших дней, хранят уникальную историю.

Свято-Троицкий храм. Станица Вознесенская Лабинский район Фото: Динар Бурангулов

Храм из красного кирпича был построен не позже 1906 года в память воинов, погибших при покорении Западного Кавказа. Инициатором постройки был священник Алексей Ивлев. Он сам собирал деньги. Средства сдавали жители 53 соседних станиц, атаманы, 3 тысячи пожертвовал император Николай II. В итоге в 1902 году был заложен фундамент, уже через 13 лет в приходе работали три священника. Судьба устроителя храма оказалась трагичной. 60-летнего Алексея Ивлева убили красные за казацкое происхождение и службу в гвардии.

Сейчас храм открыт каждый день. При нем работает воскресная школа для детей.

Свято-Троицкий храм. Станица Казанская Кавказский район Фото: Динар Бурангулов

Кирпичный храм с колокольней был освящен в 1915 году. Его строили по проекту знаменитого краснодарского архитектора Александра Косякина, который к тому времени стал главным зодчим Кубани. Казаки решили построить церковь, потому что старая уже не вмещала всех желающих. Известно, что они помогали не только деньгами, но и руками – с семьями участвовали в возведении храма. Храм действующий. Внутри можно найти старинные иконы.

Свято-Покровский храм. Станица Каневская, Каневской район

Свято-Покровский храм. Станица Каневская Каневской район Фото: Динар Бурангулов

Творение еще одного известного екатеринодарского архитектора – Ивана Мальгерба. Это по его проекту построен главный храм Кубанской епархии – величественный Свято-Екатерининский собор. Возведение Свято-Покровского храма было завершено в 1911 году. Все 9 лет стройки казаки активно жертвовали деньги. Не поскупились – роспись выполняли итальянские мастера и лучшие мастера края. В нем также сохранился иконостас из восьми видов мрамора. А еще старинные деревянные иконы, на которых остались следы пуль большевиков. По легенде, так они тренировались в стрельбе.

Храм был закрыт в 1935 году, там расположилась машинно-тракторная станция, но часть убранства сохранилась благодаря директору Петру Скворцову, который ревниво относился к состоянию помещений святыни. Тем не менее кованая ограда была уничтожена, могилы затоптаны, пострадала купольная роспись.

В 1942 году двери собора открыли немцы, искавшие лояльность местных жителей, и больше уже не закрывался. В 60-е годы началось его восстановление. В 2012 году в честь 100-летия храма был установлен памятник святым равноапостольным Мефодию и Кириллу. Храм работает ежедневно.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Станица Успенская Белоглинский район Фото: Динар Бурангулов

Белоснежная красавица появилась в станице в 1907 году. Она была очень вместительной, в ней одновременно может находиться 1500 человек. Крупнейшими жертвователями и попечителями святыни стали казаки Пановы, но свою копеечку внес каждый житель, кто сколько мог. По воспоминаниям, колокольный звон храма был слышен на расстоянии 15 километров.

В начале 30-х годов его закрыли. Но позже помещение стали использовать как зернохранилище. В 60-е годы в храм вновь вернулись верующие, после чего богослужения в нем не прекращались ни на день.

Свято-Михаило-Архангельский храм. Станица Успенская Кавказский район Фото: Динар Бурангулов

Один из самых старых храмов на Кубани. Он построен за год до нашествия Наполеона. Казаки собрали 15 тысяч серебром на возведение каменной церкви. Это не случайно. Здание находилось на так называемой Кавказской линии, на охране рубежей страны, поэтому храм был одновременно и крепостью. А колокольня стала высокой точкой для предупреждения набегов. Для пущей надежности вокруг храма возвели крепостную стену, которая сохранилась до сих пор.

Удивительно, что церковь не была закрыта в советское время, оставаясь пристанищем для небольшого количества верующих.