Открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировано

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Мощный пожар вспыхнул в поселке Волна в Темрюкском районе. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. А площадь возгорания достигла 1200 кв. м.

По словам очевидцев, языки пламени достигали десяти метров. Его видели даже жители Керчи. То есть столбы дыма были заметны даже за 30 км от места ЧП.

Видео пожара быстро разошлось по соцсетям. На место прибыли десятки пожарных расчетов. Целый день они боролись с огнем.

- Пожару присвоен высший ранг сложности. Держу ситуацию на контроле, - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях.

В результате пожара никто не пострадал. А в 20:15 стало известно, что открытое горение на нефтебазе было ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отметим, что к полной ликвидации пожара привлечены 252 человека и 55 единиц техники. На месте работает начальник Главного управления Олег Волынкин.

- Благодаря профессиональной и слаженной работе пожарных подразделений распространения огня на соседние резервуары не допущено, – добавили в ведомстве.