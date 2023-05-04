Исчезновение аниматоров на Кубани: последние новости на 4 мая

С Кириллом Чубко простятся 5 мая.

Предполагаемые убийцы пропавших аниматоров на Кубани сейчас беседуют со следователями. Выясняются мотивы и обстоятельства преступлений, жертвами которых стали Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Напомним, об их исчезновении стало известно 29 апреля. По дороге домой они влетели в дорожную яму, пробили колеса. Спустя два дня в лесополосе обнаружили сгоревшую иномарку пропавших, на следующие сутки обнаружено тело мужчины. Вечером 3 мая следователи официально подтвердили и смерть Татьяны Мостыко. Рассказываем, что известно на 4 мая.

Как уточняют в краевом главке, подозреваемых по делу поймали в разных городах Кубани - в Краснодаре, Тихорецке и Апшеронске. Причем двое из них имеют темное прошлое. У 31-летнего рецидивиста Демьяна Кеворкьяна, которого одним из первых поймали силовики, за плечами судимость за создание вооруженной банды. Она в 2014-м промышляла на дорогах края. Участники группировки вымогали деньги у водителей под угрозой убийства. По похожему сценарию совершалось преступление и в этот раз.

30-летний Анатолий Двойников судим за драку и завладение чужим авто. Более того, когда он вместе с подельниками расправлялся с Кириллом и Татьяной, его судили по другому делу. Единственный, у кого нет судимости, - 44-летний Арам Татосян, однако теперь он фигурант громкого уголовного дела.

Роли преступников сейчас устанавливают следователи.

- Фигуранты напали на потерпевших, завладели наличностью и банковскими картами, с которых сняли более 180 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СК СУ России по Краснодарскому краю. - Затем мужчину и девушку убили, а автомобиль сожгли, чтобы скрыть следы преступлений.

Известны имена и биографии подозреваемых. Кроме того, озвучено, почему ранее судимые подозреваемые в убийстве аниматоров на Кубани впервые решились на расправу.

Родные Татьяны Мостыко вылетели из Красноярского края на Кубань для участия в необходимых процедурах. Предварительно, девушку похоронят на родине. А вот с Кириллом простятся в Усть-Лабинске.

НА ЗАМЕТКУ

Реквизиты для сбора средств в помощь семьям убитых

Номер телефона для перевода на банковскую карту:

+7 (918) 122-69-97

Получатель Дарья Германовна Чубко (жена убитого Кирилла).

Номер телефона для перевода на банковскую карту:

+7 (950) 996-21-60

Получатель Надежда Петровна П. (мама убитой Татьяны).

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