Митрополит Григорий встретился с председателем ЗСК Юрием Бурлачко

Фото: ЗСК края

3 мая встретились митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко. Они обсудили взаимодействие духовенства края и депутатского корпуса.

- Священнослужители Кубанской митрополии регулярно участвуют в совещаниях ЗСК по различным вопросам, включаю нравственные и духовные ценности, культуры и образование, - отметил Бурлачко.

Кроме этого, руководитель парламента акцентировал внимание на работе по поддержке жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области. Новым регионам постоянно оказывается адресная помощь, такая деятельность будет продолжена.

Председатель ЗСК передал владыке Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Виталия Милонова. Митрополита отметили за личный вклад в оказание гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий.

Фото: ЗСК края

Владыка, в свою очередь, поблагодарил руководителя кубанского парламента за то внимание, которое Законодательное Собрание уделяет в своей работе духовному воспитанию молодежи и укреплению согласия в обществе.

- Мы обязаны помогать всем нуждающимся, всем, кому сейчас тяжело. И священнослужители, и прихожане делают все возможное для облегчения жизни людей на Донбассе, — сказал митрополит Григорий.

В завершении встрече Бурлачко отметил неоценимый вклад церкви в сохранение духовных ценностей для жителей региона и пожелал владыке успехов в просветительской деятельности.