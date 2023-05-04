Путешествие к динозаврам и смертельный балет. Что можно посмотреть в Краснодаре в первую неделю мая

Почувствуйте настоящую силу любви во время балета «Баядерка». Фото: to-premiera.com

Путешествие в прошлое

В Краснодаре отправиться в прошлое и показать доисторические времена своим детям можно в музее-заповеднике имени Фелицына. Здесь открыта инновационная выставка «Мир виртуальной реальности».

- Благодаря высокотехнологичным VR-шлемам гости выставки смогут насладиться зрелищем, которое практически невозможно отличить от действительности. Устройство перенесет на 150 миллионов лет назад, когда на земле обитали могучие динозавры. Также отправит в путешествие по вселенной на космическом корабле и прокатит по гоночной трассе Формулы-1, - рассказали создатели выставки.

Для посетителей подготовили еще множество сюжетов. Например, они смогут поиграть с роботом, который расскажет о виртуальной вселенной, за считанные секунды совершить путешествие в другой город или понаблюдать за гориллами в джунглях.

На просмотр всех сюжетов потребуется примерно 1 час.

Любовная драма в танце

В Музыкальном театре Краснодара покажут красивую историю о несчастной любви, ставшую одной из самых известных в русском балете.

- Действие спектакля «Баядерка» разворачивается в древней Индии. Главные герои – индийская танцовщица Никия и храбрый воин Солор. Молодые люди страстно влюблены друг в друга, но им так и не суждено быть вместе. На их пути встает великий брамин, который одержим жаждой мести отвергшей его Никии, раджа, собирающийся выдать свою дочь за Солора, а также соперница баядерки – Гамзатти, - поделились постановщики.

Любовная драма приводит к гибели народа, но в конечном итоге души Никии и Солора соединяются, чтобы быть навеки вместе.

Балет «Баядерка» — это настоящая русская классика. Его премьера состоялась 23 января 1877 года. С тех пор постановка не прекращает собирать восторженные отзывы зрителей, а сила аплодисментов в залах не стихает.

Легендарное шоу

Местные комики создали уникальное шоу. Во время него артисты и зрители будут полностью взаимодействовать и смешить друг друга.

- Шоу очень простое. Комики расскажут свои самые смешные истории. После этого к ним на сцену выйдут зрители и расскажут залу свою лучшую историю. Во время выступления комики будут очень внимательно слушать и немного комментировать, - рассказали организаторы мероприятия.

Зритель, который расскажет лучшую историю получит в подарок деньги. Победителя выберет самый строгий судья – зрительный зал.

Автобусное путешествие от Хаджохской теснины к водопадам Руфабго

Отдохнуть от городской суеты и расслабиться, находясь наедине с природой, можно во время однодневной экскурсии «от Хаджохской теснины к водопадам Руфабго».

- Водопады Руфабго – настоящая жемчужина республики Адыгея. Свое название они получили за дерзкий нрав. Также «Руфабго», в переводе с адыгейского, значит «неукротимый, безумный». Всего насчитывается 16 водопадов. Самый нижний называется «Три братца», верхний – «Грандиозный», - поделились экскурсоводы.

Во время своего путешествия по Адыгее туристы посетят множество смотровых площадок, посмотрят снизу на горный хребет Уна-Коз, походят по подвесному мосту через реку Белая и окажутся в Сквозной пещере.

Автобус будет отправляться от театра Драмы по адресу: Красноармейская, д.110