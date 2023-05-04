Последствия пожара на нефтезаводе в поселке Ильском Краснодарского края 4 мая 2023: огонь ликвидировали, никто не пострадал

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском. Сообщение о возгорании одного из резервуаров поступило на пульт дежурного в 2:55 в четверг, 4 мая.

По словам очевидцев, языки пламени были видны даже из соседней станицы – Северской. Она находится в нескольких километрах от места ЧП. Местные жители проснулись от рева машин со спасателями, которые неслись по трассе.

- К месту незамедлительно была направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, руководство Главного управления, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Последствия пожара на нефтезаводе в поселке Ильском Краснодарского края 4 мая 2023

На протяжении двух часов боролись с огнем 167 человек и 39 единиц техники. Спустя час пожар уже был локализован. Его площадь составила 400 квадратных метров. А уже в 5:17 пожарные полностью ликвидировали возгорание.

В результате ЧП никто не пострадал. Как видно на кадрах, опубликованных спасателями, из-за пожара погнулись технические конструкции на самом резервуаре.