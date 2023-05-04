Следком России расследует падение беспилотников ВСУ в Краснодарском крае

Устанавливается нанесенный ущерб

Следком России расследует возгорание резервуара с нефтепродуктами в Краснодарском крае. В ночь на 3 мая в порту Тамань произошел пожар на нефтебазе после падения беспилотника ВСУ.

- Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка,- отметили в пресс-службе СК России.

После пожара в поселке Волна Темрюкского района в ночь на 4 мая в Краснодарском крае случилась очередная атака. В поселке Ильском Северского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Причиной пожара также стало падение беспилотника. Не исключено, что следком также возьмется за расследование и этой ситуации. В порту Тамань пожар охватил 1200 квадратных метров, в Ильском огонь уничтожил 400 квадратных метров.

Кроме этого, в ночь на 4 мая беспилотник упад на Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Там возгорание оперативно ликвидировали. Под утро стало известно, что ПВО сбила беспилотник в Воронежской области.

Следователи СК России расследуют и другие факты преступных действий ВФУ, которые произошли в течение этих двух дней, на территориях ДНР, Курской области и Краснодарского края.