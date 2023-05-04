Стало известно, как мощный пожар сказался на работе нефтеперерабатывающего завода в поселке Ильском в Краснодарском крае

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Мощный пожар не отразился на работе нефтезаводе в поселке Ильском Краснодарского края. Он вспыхнул ночью 4 мая. Первые сообщения о возгорании поступили в 2:55 по московскому времени.

А местные жители проснулись от гула сирен. На место ЧП неслись десятки пожарных расчетов. Огонь был виден даже из ближайшей станицы – Северской. Она находится в нескольких километрах от нефтезавода.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Уже спустя час открытое горение было ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Также на место ЧП прибыли группа и руководство Главного управления ведомства по Краснодарскому краю.

Отмечается, что на месте работали 167 человек и 39 единиц техники. Уже в 5:17 они ликвидировали последствия пожара. В результате ЧП никто не пострадал. Небольшие повреждения получила только техническая конструкция на резервуаре.

А сам завод продолжил работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Ильского НПЗ им. А. А. Шамара.

- Специалисты устанавливают причины пожара. Все службы завода работают в режиме повышенной готовности. Они были готовы к штатным ситуациям и оперативно отработали, – добавили в компании.

Отметим, что местный НПЗ входит в число крупнейших в Южном Федеральном Округе.