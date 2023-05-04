Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 мая 2023 8:11

В Краснодаре спустя почти год после решение суда сносят заброшенное кафе «Карасун»

Затраченные на работу деньги обяжут возместить владельца заведения
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
От заведения остался лишь указатель.

От заведения остался лишь указатель.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре спустя почти год после решение суда сносят заброшенное кафе «Карасун». Напомним, ранее KP.RU писала о том, что некогда культовое заведение превратилось в остов. Долгие годы строение ветшало, внутри образовался мусор. При этом на объекте не происходило никаких работ. Как позже выяснилось, хозяин заведения возвел его самовольно - мэрия разрешительные документы не выдавала. Кроме того, собственник должен был по суду демонтировать все, что осталось от заведения. Однако так и не сделал этого. Вместо него работами занялись подрядчики. А контролирую снос приставы.

- В рамках исполнения решения суда по иску администрации Краснодара судебные приставы контролируют снос самовольно возведенных строений на участке, расположенном на берегу Верхнего Покровского озера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Работы проходят под контролем приставов. Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

Работы проходят под контролем приставов. Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

По решению суда, сровняют с землей два здания площадью 53,6 и 11,3 квадратных метров. Кроме того, снесут и навес на 237,3 квадрата.

- Поскольку должник не произвел демонтаж строений в установленный законом срок, кафе сносит взыскатель – администрация Краснодара, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю. - Подрядная организация уже приступила к работам.

По решению суда, сровняют с землей два здания площадью 53,6 и 11,3 квадратных метров. Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

По решению суда, сровняют с землей два здания площадью 53,6 и 11,3 квадратных метров. Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

Затраченные на работу деньги обяжут возместить владельца заведения. А еще ему придется заплатить неустойку за то, что не исполнил вовремя решение суда.

Но самый главный вопрос, что же появится на месте снесенного культового кафе, пока без ответа. В администрации города о планах не сообщают.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ