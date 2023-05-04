От заведения остался лишь указатель. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре спустя почти год после решение суда сносят заброшенное кафе «Карасун». Напомним, ранее KP.RU писала о том, что некогда культовое заведение превратилось в остов. Долгие годы строение ветшало, внутри образовался мусор. При этом на объекте не происходило никаких работ. Как позже выяснилось, хозяин заведения возвел его самовольно - мэрия разрешительные документы не выдавала. Кроме того, собственник должен был по суду демонтировать все, что осталось от заведения. Однако так и не сделал этого. Вместо него работами занялись подрядчики. А контролирую снос приставы.

- В рамках исполнения решения суда по иску администрации Краснодара судебные приставы контролируют снос самовольно возведенных строений на участке, расположенном на берегу Верхнего Покровского озера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Работы проходят под контролем приставов. Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

По решению суда, сровняют с землей два здания площадью 53,6 и 11,3 квадратных метров. Кроме того, снесут и навес на 237,3 квадрата.

- Поскольку должник не произвел демонтаж строений в установленный законом срок, кафе сносит взыскатель – администрация Краснодара, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю. - Подрядная организация уже приступила к работам.

По решению суда, сровняют с землей два здания площадью 53,6 и 11,3 квадратных метров. Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

Затраченные на работу деньги обяжут возместить владельца заведения. А еще ему придется заплатить неустойку за то, что не исполнил вовремя решение суда.

Но самый главный вопрос, что же появится на месте снесенного культового кафе, пока без ответа. В администрации города о планах не сообщают.