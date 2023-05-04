МЧС опровергло сообщение об угрозе потопа на Кубани

Угрозы подтоплений в регионе нет

Министерство ГО и ЧС Краснодарского края опровергло сообщения об угрозе потопа в Краснодарском крае.

- Сейчас наполнение Краснодарского водохранилища в пределах 68%. Угрозы подтоплений никаким населенным пунктам нет, - сообщили в ведомстве.

Ранее появилось предупреждение от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- Уровень воды в Краснодарском водохранилище превышает отметку нормального подпорного уровня почти на один метр. Повышенные сбросы с этого гидроузла могут привести к подтоплениям низменных мест населенных пунктов в Темрюкском районе, - сообщили во ВНИИ ГОЧС.

«КП» – Кубань» проверила информацию на сайте кубанского водного бассейного управления. Исходя из данных Росводресурсов, максимального объема Краснодарское водохранилище достигало 25 апреля - 2121 млн кубических метров. При том что полная емкость чаши составляет 2794 млн кубических метров. А с 30 апреля объем воды уменьшился и держится на отметках менее 2000 млн кубометров. По данным на 4 мая, уровень воды в водохранилище находится в нормальном состоянии и сейчас составляет 1937 млн кубометров.