Ударил ножницами и сбежал. В сочинской школе ссора одноклассников закончилась резаной раной и беседами с полицией

У восьмиклассника обнаружили непроникающее ранение в руку

Резаной раной и беседами с полицейскими закончилась ссора восьмиклассников в одной из сочинских школ. Один из учеников ударил одноклассника ножницами, после чего сбежал.

Конфликт, который не разрешился без медиков и полиции, произошел днем 3 мая. Как сообщили пользователи в социальных сетях, в школе №53 города-курорта у 8 «Г» шел урок кубановедения. Во время занятия двое одноклассников начали ругаться. Перепалка между учениками дошла до того, что один из ребят схватил ножницы и ударил ими одноклассника в руку.

Пострадавшему ученику сразу начали оказывать помощь. В школу тут же вызвали скорую. У восьмиклассника оказалось непроникающее ранение в руку. Тем временем ударивший его одноклассник сразу после происшествия вышел из класса и побежал в неизвестном направлении.

Что стало причиной ссоры учеников, неизвестно. В этом придется разобраться сотрудникам полиции, которые после происшествия разыскали виновного подростка. С восьмиклассником, ранившим одноклассника ножницами и сбежавшего из класса, работают сотрудники ПДН.

- В дежурную часть УВД по Сочи из медицинского учреждения поступило сообщение об оказании помощи несовершеннолетнему с резаной раной руки. Предварительно установлено, что травму ему причинил одноклассник в ходе конфликта. В настоящее время сотрудники полиции установили местонахождение подростка. С ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.