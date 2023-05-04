9-летний мальчик из Кореновска собрал для бойцов СВО рюкзак со сладостями

Даниэль с бабушкой Фото: Марина Репещук

9-летний Даниэль из Кореновска – мальчик с непростой судьбой. Два года назад он потерял маму, но это не ожесточило сердце ребенка. Уже несколько месяцев он активно откладывает карманные деньги и покупает сладости. Не для себя. Школьник задался целью – собрать целый рюкзак гостинцев для военнослужащих и отправить его на передовую, чтобы порадовать бойцов.

- Счастья, здоровья, и чтобы вернулись скорее домой, - желает Даниэль солдатам и офицерам.

Набитый под завязку портфель он и его бабушка Вера Прокофьевна передали краснодарским волонтерам. Мальчишка положил туда игрушку – рыжего коня. Говорит, пусть все приедут домой победителями, а плюшевая лошадка станет символом торжественного возвращения.

- Даник не только собирал деньги, он еще ходит в церковь и ставит свечки за здравие наших ребят. Храм рядом с домом, бегает туда почти каждый день, - рассказывает про внука Вера Прокофьевна.

Мальчик берет пример со старших. Его бабуля передала за «ленточку» несколько мешков постельного белья, рулон марли, несколько рулонов ткани, одеяла, подушки, большую упаковку туалетной бумаги, одежду и даже домашнее вино.

- Не раз сталкивалась с ситуацией, когда люди хотят помочь тем, кто находится в зоне СВО, но не знают, как и через кого это сделать. Мне позвонила пенсионерка из Кореновска. Они с внуком собрали много полезного для госпиталя, раненых, наших бойцов, а также мирных жителей, но не могли найти тех, кто заберет у них гуманитарную помощь и доставит на передовую. Мы к ним приехали, и в последнюю нашу поездку доставили их подарки, - говорит руководитель общественного движения «Гражданская инициатива» Марина Репещук.

Когда волонтеры уезжали, Даник опять достал свою копилку и отдал 1000 рублей на нужды СВО. На эти деньги добровольцы закупили медикаменты для госпиталя Горловки.

Широкий жест мальчика тронул сердца медиков ДНР. Старшина медицинской службы Горловки Светлана Чинякова, узнав историю Даниэля, передала через волонтеров в подарок свой военный берет. В скором времени 9-летний помощник бойцов сможет примерить головной убор – волонтеры обещали передать его в ближайшее время.