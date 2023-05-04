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Общество4 мая 2023 12:55

Кубань zа наших: бойцам СВО требуются средства связи на передовой

Обсуждаем самые последние новости, касающиеся специальной операции
Евгения СОРОКА
Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

В эфире программы "Кубань zа наших" говорим о самых актуальных новостях специальной операции. Делимся историями с передовой, рассказываем о героях и тех, кто помогает участникам спецоперации и жителям новых регионов страны. Кратко о том, какие темы поднимем в этом эфире:

- 9-летний школьник передал рюкзак сладостей бойцам;

- Бойцы СВО попросили помощи у жителей Кубани. Им нужны средства связи;

- На Кубани участников спецоперации бесплатно отправят в санатории на реабилитацию;

- В главном соборе Краснодара организовали несколько цехов для помощи военным.

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ