Кубань zа наших: бойцам СВО требуются средства связи на передовой

Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

В эфире программы "Кубань zа наших" говорим о самых актуальных новостях специальной операции. Делимся историями с передовой, рассказываем о героях и тех, кто помогает участникам спецоперации и жителям новых регионов страны. Кратко о том, какие темы поднимем в этом эфире:

- 9-летний школьник передал рюкзак сладостей бойцам;

- Бойцы СВО попросили помощи у жителей Кубани. Им нужны средства связи;

- На Кубани участников спецоперации бесплатно отправят в санатории на реабилитацию;

- В главном соборе Краснодара организовали несколько цехов для помощи военным.

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».