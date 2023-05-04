Галицкому не нужен памятник. Сенсационно признание бывшего тренера ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Гуренко пробыл в «Краснодаре» всего полгода – с апреля по август 2013 года. Он входил в тренерский штаб Славолюба Муслина. Но в конце лета серба уволили. А с ним ушли и его помощники.

Но обиды на «быков» у тренеров не осталось. Даже спустя десять лет они восторженно вспоминают то время.

- Сергей Николаевич поразил. Знает всех детей в академии, на каждую тренировку приходил, всем интересовался. Смотрел столько футбола, что я не понимал, как у него вся эта информация в голове помещается. Причем, к каждому подойдет, — поздоровается – заявил мужчина в интервью сайту «Матч ТВ».

Сейчас Сергей Гуренко сидит без работы. После «Краснодара» он сменил еще семь клубов и одну сборную – Сербии. Там он помогал Славолюбу Муслину. Вместе с ним даже вывел команду на чемпионат мира 2018 года. Но до России так и не доехал. Его сняли с должности вместе с главным тренером.

Но его главные впечатления в карьере связаны с Краснодаром и Сергеем Галицким.

- Он построил такой стадион. Тут никакого памятника не надо, никакой улицы в его честь. Все видят стадион и понимают, кто это сделал. Это дорогого стоит.Кто-то покупает яхты, а кто-то строит стадионы, вкладывает в детей. Это социальный проект, который человек сделал для людей. Какие еще слова можно тут сказать? – заключил мужчина.

Ранее Сергей Галицкий заявил, что стадион ФК «Краснодар» обошелся ему более чем в 20 млрд рублей. Он был открыт в 2016 году. Позже рядом с ареной появился парк Краснодар.