«Я не хотел этого, даже не получил толком денег». Шокирующая исповедь подозреваемого по делу об убийстве аниматоров в суде

Арам Татосян признался, что убил только девушку. Фото: Мария ЧАЛАЯ

В Выселковском районном суде избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Напомним, 28 апреля они ехали с заказа, когда на разбитой трассе у них лопнуло колесо. Спустя двое суток поисков была найдена сгоревшая иномарка, на которой передвигались аниматоры. Тело Кирилла Чубко нашли вечером 3 мая, а позднее в 60 километрах от него обнаружили могилу девушки... Подозреваемых в резонансном убийстве задержали, сейчас с ними проводят следственные действия. Правоохранители настаивают на их отправку в СИЗО. Как удалось узнать KP.RU, один из подозреваемых, 45-летний Арам Татосян в суде начал исповедь, во время которой признался, что раскаивается в содеянном.

- Я не хотел, чтобы так получилось, я каюсь... - потупив взгляд в пол Арам Татосян отвечает на вопросы журналистов. - Да, я виноват, осознал, что сделал. Я неправильно все сделал. Надо было их (Кирилла и Татьяну - Авт.) отпустить. Кирилла я не трогал... только девушку.

- А сколько вам досталось из той суммы?

- Всего 30. Долги раздал, - честно признался мужчина, а затем обратился к родственникам убитых Кирилла и Татьяны. - Извините меня, я не хотел, но оно так получилось, мне больше нечего сказать.

По словам Арама, изначально на трассе он и двое других подозреваемых действительно хотели помочь поменять колесо. Но в процессе план поменялся - идею подал Демьян Кеворкьян, который предложил ограбить Кирилла и Татьяну. У аниматоров украли деньги с банковских карт и убили, причем сам главарь не расправлялся с аниматорами.

- Парень не знал, что будем убивать. Спонтанно все, со спины подошли и перерезали горло. Это было еще утром 29 апреля, девушку тоже прикончили, но уже вечером, - признается задержанный.

Напомним, Арам Татосян - единственный, кто не имеет за спиной судимостей.

Ранее сообщалось, что предполагаемых убийц поймали в разных городах Кубани. Оперативники вместе с сотрудниками ФСБ скрутили их на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска. Двое из них - 30-летний Анатолий Двойников и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян известны в криминальных кругах. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже 16-летнюю школьницу.

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