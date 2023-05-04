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Общество4 мая 2023 14:47

Бойцу СВО требуется спортивный протез по цене однокомнатной квартиры в Краснодаре

Сергей Михайлов из Новороссийска занимается любительским хоккеем
Оксана КАДОЧНИКОВА
Спортивный протез поможет Сергей оставаться активным Фото: личный архив

Спортивный протез поможет Сергей оставаться активным Фото: личный архив

Сергей Михайлов из Новороссийска недавно вернулся из госпиталя. После тяжелого ранения в зоне СВО 29-летний мужчина провел там несколько недель и главной мыслью была – как вернуться в хоккей. Дело в том, что в одном из боев, ему миной оторвало полноги. Казалось бы, на спорте можно поставить крест, но Сергей не из тех, кто сдается.

- Потихоньку начал ездить на коньках, когда вернулся домой. Заново пришлось всему учиться. Сейчас уже могу уверенно играть, но протез многого не дает сделать – он обычный, нефункциональный, а нужен спортивный, чтобы двигался в области голеностопа, - говорит Сергей.

Тем не менее скованность в движениях не стала преградой для выхода на лед в товарищеском матче в поддержку вооруженных сил РФ «Своих не бросаем», который прошел в апреле в Краснодаре. А недавно Сергей отправился на реабилитацию в частном центре.

- Врачи подготовили специальную программу, заточенную на восстановление меня как спортсмена, - рассказывает мужчина.

Сейчас защитник новороссийского ХК «Шторм» мечтает о новом протезе. Он узнал, что специальная опора стоит около 4,5 млн рублей – стоимость скромной однокомнатной квартиры в Краснодаре. Таких денег у бойца, награжденного медалью «За Отвагу», нет. Поэтому любой желающий может помочь ему быть в форме и продолжать играть в хоккей.

ПОМОЧЬ С ПОКУПКОЙ ПРОТЕЗА

Можно отправить любую сумму на счет: 280413753836944 (Тинькофф, получатель - Виктор Семенович Х.)

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