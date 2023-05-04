Убийцы пропавших аниматоров на Кубани Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко начали каяться в суде

Таню и Кирилла зарезали и закопали

30-летний Анатолий Двойников - второй подозреваемый в жестоком убийстве 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Его роль была не менее зловещей. Именно Двойников, по версии следствия, зарезал Кирилла. Сам он тоже не отрицает этого.

- Каюсь, я, каюсь! - пробубнил он в суде Выселковского района сквозь плотную ткань капюшона кофты. Сегодня, 4 мая, суд отправил его в СИЗО.

Перед ним к такой же участи приговорили убийцу Татьяны, 44-летнего Арама Татосяна. Он признался, что перерезал девушке горло. А получил за это всего 30 тысяч рублей.

Примечательно, что оба пошли на жестокие убийства впервые. До этого в поле зрения правосудия они попадали лишь за грабежи и угоны.

Второго подозреваемого - Двойникова тоже отправили в СИЗО Фото: Мария ЧАЛАЯ

Но, опять же по версии следствия, ими было, кому руководить. 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян известен в криминальных кругах за создание вооруженной банды весной 2014 года.

Он единственный, кто на продлении ареста полностью отрицал свою вину в убийствах Тани и Кирилла.

Впрочем, его суд еще впереди.