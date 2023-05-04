Следком Кубани займется поножовщиной в школе Сочи

В школу вызвали врачей.

Жаркий спор восьмиклассников сочинской школы №53 закончился вызовом полиции и скорой помощи. Во время урока кубановедения одноклассники начали перепалку на повышенных тонах. Затем один из мальчиков воткнул в другого ножницы и выбежал из кабинета.

- Врачи сообщили в дежурную часть УВД об оказании помощи несовершеннолетнему с резаной раной руки. Предварительно установлено, что травму ему причинил одноклассник в ходе конфликта. В настоящее время сотрудники полиции установили местонахождение подростка. С ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

У раненого восьмиклассника оказалось непроникающее ранение в руку. Врачи наложили мальчику тугую повязку и отправили его домой.

Почему в конфликт учеников не вмешался педагог и своевременно его не погасил, сейчас будут разбираться следователи. В главном управлении следкома Краснодарского края сообщили, что следственным отделом по Адлерскому району города Сочи инициирована передача материалов проверки из органов полиции.

- В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза. Установлено, что угрозы жизни и здоровья несовершеннолетнего не имеется, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ходе проверки следователи тщательно изучат условия жизни и воспитания обоих детей в семье.