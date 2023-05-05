Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском в Краснодарском крае. Он стал уже вторым за два дня для предприятия. Первый случился ночью в четверг, второй – утром в пятницу.

По словам очевидцев, они заметили огромные клубы дымы в районе 8:40 по московскому времени. Они были видны даже из соседних населенных пунктов.

На месте ЧП уже работают экстренные службы. Они борются с открытым горением. Очевидцы утверждают, что вспыхнул воздушный охладитель компрессорной станции.

- Площадь пожара составила 60 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сотрудники нефтезавода справились с огнем своими силами. Они потушили пожар до приезда первых расчетов.

Предварительно, причиной пожара стал беспилотник. Он упал на охладитель. Об этом сообщает ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал.

Также причиной возгорания могло стать воспламенение предыдущего очага пожара, который случился накануне. Об этом сообщает РИА Новости.