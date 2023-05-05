Залповые ливни обрушатся на Краснодарский край с 6 по 8 мая

В регионе ожидается резкая смена погоды

После жарких дней на Кубань придут дожди. Начнутся осадки 6 мая. А 7 и 8 – ожидаются залповые ливни.

- В связи с прохождением фронтальных разделов через территорию Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. С 6 по 8 мая в регионе пройдет ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Кроме этого, уровень рек может достигнуть неблагоприятных отметок. Угроза подтоплений сохраняется на эти дни в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Курганинском, Апшеронском, Усть-Лабинском районах, а также Геленджике и Туапсинском районе.

По прогнозам, в Краснодаре 5 и 6 мая воздух прогреется до 25 градусов. В краевом центре осадки ожидаются только к вечеру 6 мая. Ливни накроют город 7 и 8 мая. 9 мая во всем регионе будет пасмурно и без осадков. При этом из-за дождей дневная температура рухнет до 11-13 градусов тепла.