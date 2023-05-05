Аферисты изобретают новые способы хищения денежных средств

Нужно соблюдать простые правила финансовой безопасности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях в СМИ появилась информация о том, что мошенники стали активно писать жалобы на крупных сайтах, чтобы вынудить банки разблокировать мошеннические операции. Как сообщают «Известия», в отзывах от лица реальных клиентов злоумышленники с помощью скандальной риторики требуют провести операцию, заблокированную банком из-за ее подозрительности.

Правила финансовой безопасности и сохранности средств

Чтобы не попасться на эту и другие удочки мошенников, нужно соблюдать простые правила финансовой безопасности.

Во-первых, реальный представитель банка никогда не будет звонить клиенту через мессенджер. Только по номеру телефона. Сразу же обрывайте звонок, если у вас просят персональные данные карты, смс-коды и пароли, предлагают установить некую программу.

Должен вас насторожить и звонок от некоего «сотрудника правоохранительных органов», который сообщает по телефону, что по заявлению банка заведено дело. Цель такого звонка -выведать персональную информацию, например, об открытых счетах, последних операциях и т.п. Впоследствии эти данные используются мошенниками, звонящими и представляющимися «сотрудниками банка».

Не стоит верить и звонкам от «потенциальных работодателей», предлагающих заработок в интернете. В этом случае мошенники просят сообщить персональные данные вашей карты (номер, срок действия, CVV, код).

Реальный представитель банка никогда не будет звонить клиенту через мессенджер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие клиенты банков уверены, что уж они-то на уловки аферистов точно не попадутся. Но не стоит недооценивать нечистых на руку дельцов. Один из их козырей – неожиданность. Зачастую аферисты звонят не в самый подходящий момент, и человек оказывается просто неготов к диалогу. Также психологическое давление на потенциальную жертву обмана оказывает манера ведения беседы. Мошенники умело используют агрессивные психологические манипуляции, которым не все могут противостоять. Например, звонящий сразу начинает давить на чувство страха от возможной потери денег. Под таким натиском человек просто-напросто не успевает все обдумать и принять взвешенное решение.

Что же делать при подозрительном звонке? Прежде всего, не паниковать и мыслить рационально. Не следует поддаваться тревожным эмоциям и делать опрометчивые шаги. Можно прервать беседу, сославшись на занятость, а после его завершения обратиться на «горячую» линию вашего банка для прояснения ситуации и информирования сотрудников о подозрительном звонке.

Подробнее об этих и других вариантах телефонного обмана, о том, как противостоять злоумышленника , «КП» подробно писала в прошлых материалах: «Осторожно! Новые схемы телефонных аферистов» и «Краснодарский психолог рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников».

Основные правила пользования банковской картой

Не забывайте и о защите своей банковской карты. Здесь есть также ряд нюансов, которые нужно учитывать, чтобы обезопасить свои средства:

- Не передавайте карту в руки другим людям;

- Не называйте никому все реквизиты карты (номер, срок действия, CVV-код), также не сообщайте пароли из SMS или PUSH-сообщений;

- Не предоставляйте никому и все свои персональные данные (серия и номер паспорта, адрес регистрации, контактные телефоны);

- ПИН-код нужно хранить отдельно от карты и менять его раз в 4 месяца, не вводите ПИН-код нигде в интернете;

- Подключите на свой телефон информирование об операциях по карте и не забудьте сообщить в банк о смене номера телефона.

Не стоит верить и звонкам от «потенциальных работодателей» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Банки – на страже вашей безопасности

Банк, клиентом которого вы являетесь, не меньше вас заинтересован в сохранности ваших средств. Чтобы обезопасить своих клиентов, финансовые организации не только отслеживают и блокируют подозрительные операции, но и подробно рассказывают о том, как не попасться в лапы мошенников.

На сайтах банков действуют специальные разделы и сервисы «Безопасность».

Здесь собрана подробная информация об основных правилах в банкомате или терминале, пользования картой, проведения интернет-платежей и использования онлайн-сервисов. Также в разделе описаны различные мошеннические схемы.

Помните – главное спокойствие и бдительность. Безопасность денежных средств – в ваших руках. Относитесь с подозрением ко всем попыткам завладеть вашими персональными данными и не доверяйте сомнительным звонкам и сообщениям.