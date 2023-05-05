Ребенок тонул, пока родители сидели в баре. В Анапе будут судить директора отеля, где захлебнулся в бассейне 4-летний мальчик

Мальчик едва не утонул в бассейне. Фото: скриншот

ЧП с 4-летним мальчиком в бассейне отеля 29 июля прошлого года все-таки закончилось тем, что он остался инвалидом.

Семья отдыхала в анапском пансионате «Черное море». Вечер пятницы папа с мамой решили провести на свежем воздухе. На пляж идти уже не хотелось, да и зачем, если на территории гостиницы есть прекрасный бассейн, в котором так любит плескаться их сынишка.

Отпустив ребенка, родители уютно расположились в ближайшем баре и отвлеклись от присмотра за чадом.

- Мальчик купался в бассейне и начал тонуть. Его родители в этот момент сидели в баре и совершенно не обращали внимания на сына, - по словам перепуганных очевидцев, уже обмякшего в воде ребенка вытащили посторонние люди. – Родные мальчика, только услышав крики, отреагировали и прибежали.

Сотрудники пансионата вызвали реанимобиль. К счастью, врачам удалось откачать ребенка. Его увезли на скорой помощи, а на место происшествия приехали следователи. Они возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

- Прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней директора коммерческой организации. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Следствие установило, что дирекция отеля позволила ребенку купаться в бассейне без присмотра спасателей. Если бы там был человек, обладающий навыками оказания первой помощи, мальчик не получил бы длительного кислородного голодания. Это оставило его инвалидом.

Суд начнется в ближайшее время. Максимальное наказание по этой статье - до шести лет лишения свободы.