«Шифер был дырявый, и краска облупилась»: Разрушенную остановку в Тихорецке жители своими силами превратили в арт-объект

Остановка находилась в удручающем состоянии

Остановке Кочубея в Тихорецке можно было смело давать звание самой страшной в городе. Шифер на ней давно прохудился: о чем днем местным жителям, которые ожидали автобус, напоминали многочисленные солнечные лучи, пробивающиеся через дырки. Облупилась на фасаде и краска, бросаясь в глаза серыми пятнами. Вид портили и приклеенные рандомно объявления. На состояние остановки не смог спокойно смотреть Максим Телков. Он-то и стал инициатором оперативной трансформации.

- Я полгода вынашивал план реконструкции остановки Кочубея по улице Юго-Восточный бульвар. Она мне просто близка очень. Я, когда был маленьким, очень часто там ждал автобус с бабушкой и родителями. Местная администрация смогла бы отремонтировать по нашей просьбе, но я очень хотел вложить в нее душу, и не просто покрасить и заменить шифер, а капитально преобразить, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Максим.

Стоит отметить, что Максим Телков – десантник, он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, награжден медалью Суворова. Почти год Максим собирает гуманитарную помощь в зону СВО, грузы отвозит лично каждый месяц. Помогая военнослужащим, не забывает и про родной город. Когда озвучил идею с модернизацией остановки, откликнулись многие.

- Очень много неравнодушных жителей скинулись деньгами и строительными материалами. И все скромные, пожелали не называть своих имен. Я долго мониторил интернет в поисках идеальной остановки, какой она должна стать. И наткнулся на аккаунт под названием «Повернутый на камнях». К моей великой радости, мастер оказался из Тихорецка. Роман оценил наш порыв, внес от себя идеи, сделал большую скидку, возможно, даже в минус ушел. В итоге вышел шедевр, который простоит еще два десятка лет, как минимум, - отметил активист.

Изменения на лицо

Остановочный пункт, который многие обходили стороной, превратился в арт-объект. Теперь каменный фасад с колоннами напоминает тихоречанам зону отдыха. «Так по-домашнему уютно, хочется мангал принести и шашлык пожарить», - шутят местные жители в соцсетях. И отмечают хорошую работу мастеров.

- Тут хочу отдельно сказать про самого Максима Телкова, который и взялся за ремонт. Он - председатель регионального отделения одной из политических партий в крае. Обычный заказчик. И по сути, мог сидеть у себя в кабинете, принимать заявления граждан. А он помогал, возился с этой крышей, то привезти и отвезти что-то, - все делал. Вот побольше бы нам таких политических деятелей, которые не с бумажками работают, а лично во всем своими руками помогают, - добавил строитель Роман Кузнецов, который кропотливым трудом вытачивал эти самые камни на фасаде.

Тихоречане завалили Максима в соцсетях благодарностями. Как говорит идейный вдохновитель, тем самым сподвигают его на новые хорошие дела.

- Люди пишут, говорят, спасибо. И просят заняться другими объектами. Везде и сразу – невозможно, конечно. Но будем стараться. Если найдутся спонсорские средства, обязательно возьмемся и за другие остановки или объекты. Я уже думал, если сделать такие каменные остановки хотя бы на одной улице в Тихорецке, - они могут стать визитной карточкой города, - оставляет площадку для размышлений Максим Телков.