«От запаха на улице голова болит»: Жители курортных городов Краснодарского края массово жалуются на «газовые атаки»

Фото: t.me/anapa_post

Утром 6 мая жители Анапы пожаловались на сильный запах газа в городе. Смрад почувствовали на курорте в разных районах.

«От запаха на улице голова болит», «Вчера утром тоже был этот неприятный запах», «В Сукко очень некомфортно», - пишут местные жители в соцсетях.

В ЕДДС объяснили, что «газовые атаки» связаны с выбросами.

- Запах природного газа уже не первый раз заносится в Анапу при низком атмосферном давлении и юго-восточном ветре. Он исходит при южном ветре и одновременном проведении работ по раскачке нефтепродуктов на базе Южной Озереевки под Новороссийском, - объяснил оперативный дежурный единой диспетчерской службы города.

Кроме этого, в районе Анапы в море в настоящее время дислоцируется около десяти танкеров. Собеседник добавил, что при изменении ветра запах исчезнет.

Ранее на «газовые атаки» со стороны Новороссийска жаловались жители Геленджика. Тогда в мэрии также объясняли, что неприятный запах нефтепродуктов появляется на курорте во время северного ветра и связан с работой перевалочного Комплекса «Шесхарис» в Новороссийске. А запах газа приходит со стороны моря – он вызван единовременным выбросом с газовых танкеров.

В курортных городах заявляют, что угрозы для здоровья людей появившиеся посторонние запахи не несут.