Пробок станет меньше. Масштабная реорганизация дорожного движения запланирована в Краснодаре

Фото: krd.ru

В Краснодаре запланировали масштабную реорганизацию дорожного движения. В мэрии опубликовали несколько схем с изменениями, которые произойдут в ближайшие дни. О других дорожных решениях сообщат дополнительно.

- Решение о ряде изменений в организации движении транспорта было принято на совещании по вопросу безопасности дорожного движения, - отметили в мэрии.

Кроме того, что изменения вводятся для безопасности, специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства считают, что принятые меры помогут уменьшить пробки в городе. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила ПДД.

КОНКРЕТНО

С 7 мая введут запрет разворота на пересечении улиц Мачуги и Благоева. Двигаясь в сторону аэропорта, нельзя будет развернуться на пересечении с улицей имени Благоева.

Фото: krd.ru

Изменится приоритет движения на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской.

Фото: krd.ru

Наземный пешеходный переход по улице Постовой в районе межвузовской поликлиники уберут.

Фото: krd.ru

Нельзя будет повернуть налево с улицы Восточно-Кругликовской на улицу 40-летия Победы, если ехать в сторону парка «Краснодар».

Фото: krd.ru

Изменится направление движения по полосам по улице Березанской на пересечении с Северной.

Фото: krd.ru

Изменится направление движения по полосам по улице Ростовское Шоссе на пересечении с Офицерской.

Фото: krd.ru

По улице Бабушкина и 1-я Линия на участке от улицы Академика Трубилина до улицы 1-я Линия организуют одностороннее движение.

Фото: krd.ru

«Вафельная» разметка появится на пересечениях улиц Ставропольской и Кубанской, а также на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Сормовской.