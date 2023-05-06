Длинные выходные все решили провести у моря. Пробка в 10 километров растянулась в сторону побережья у Горячего Ключа

В сторону Черного моря образовалась 10-километровая пробка. Фото: «Яндекс. Пробки».

В сторону Черноморского побережья образовалась огромная пробка. Машины стоят в заторах с раннего утра 6 мая. Многие жители Кубани и близлежащих регионов решили рвануть на длинные выходные к морю, из-за чего на дорогах и возник транспортный коллапс.

Доехать из Краснодара до Джубги по трассе М-4 «Дон» сейчас можно за 4 часа. При этом, если верить данным сервиса «Яндекс. Пробки», альтернативный маршрут через станицу Саратовскую по времени займет немного меньше. Из Краснодара до Джубги по этой дороги можно доехать за 3 часа 28 минут.

- Многокилометровый затор по трассе М-4 начинается от Казачьева хутора до Старого замка, - стало известно по данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Уточняется, что по пути к морю также придется немного постоять на подъеме и спуске к перевалу Хребтовый.

Дорога от Джубги до Архипо-Осиповки полностью свободна. Попасть в пробку можно только в самом городе. Далее, если двигаться в сторону Геленджика, трасса также свободна.