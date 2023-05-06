Заперся в салоне и требовал привезти мать. После пяти часов переговоров неадекватный водитель взорвал «Ниву» в Краснодарском крае

Район оцеплен, жителей эвакуировали

Утром 6 мая неадекватный мужчина устроил переполох в Ейске. Он ехал на «Ниве» и привлек внимание сотрудников ДПС. Когда полицейские остановили мужчину и попросили документы, стал угрожать подорвать машину. Переговоры велись с 9 часов утра.

- Движение по улице Мичурина перекрыли. Стоят скорые, полицейские, военные, ОМОН. Человек заперся в машине и требовал привезти мать, - сообщали очевидцы в соцсетях.

В 15 часов стало известно, что после пяти часов переговоров произошел взрыв.

- Прогремел мощный взрыв, толпа людей еще на месте. Авто проверяют оперативники, - сообщают с места ЧП местные жители.

На место выехал глава района Роман Бублик. Он сообщил, что при взрыве, кроме самого водителя, никто не пострадал.

- Жители и гости Ейского района. Нахожусь на месте событий. Мужчина в неадекватном состоянии заблокировал себя в автомобиле. Никто кроме него не пострадал. Безопасности жителей нашего района ничего не угрожало и не угрожает, - написал Бублик в соцсетях.

В настоящее время движение в районе случившегося перекрыто, все эвакуированы. На месте сейчас работают психологи, сотрудники ОМВД России по Ейскому району и УФСБ по Краснодарскому краю, Служба спасения, скорая помощь.

Глава района попросил жителей соблюдать спокойствие. Оперативникам предстоит выяснить, для чего мужчине нужен был боеприпас, а также куда и с какой целью он его перевозил.