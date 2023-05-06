Гектары желтых полей. Фотограф снял невероятные рапсовые просторы под Краснодаром

Под Краснодаром цветут гектары рапсовых полей Фото: Виталий ТИМКИВ

На Кубани продолжают цвести рапсовые поля. Они распустились примерно месяц назад и продолжают восхищать жителей и гостей края своим невероятным видом.

Рапс цветет всего в нескольких километрах от города Фото: Виталий ТИМКИВ

Для того, чтобы встретить гектары желтых растений, не обязательно ехать в глубинку. Достаточно всего лишь отъехать на несколько километров от Краснодара, и вы получите уникальный фон для фотографий.

Желтые поля вдохновили местных жителей Фото: Виталий ТИМКИВ

- Лично для меня, поля с рапсом – это восьмое чудо света! Я даже подумать не могла, что эти маленькие желтые цветочки могут меня так вдохновить! Кроме божественной красоты оказалось, что у них еще и сногсшибательный запах, - рассказала местная жительница.

С каждым годом земли Кубани все больше засеивают рапсом Фото: Виталий ТИМКИВ

Люди, которые хотя бы один раз в своей жизни побывали на рапсовом поле, отмечают тонкий, сладковато-медовый аромат, который невозможно описать словами или найти даже в самой люксовой парфюмерии. Но, помимо приятных зрительных и обонятельных качеств, растение является еще и очень полезным для человека.

С каждым годом земли Кубани все больше засеивают рапсом

Рапс – масличная культура. Из его семян получают масло, шрот и жмых, который добавляют в рационы животных. Также он является агрокультурой, из которой производят оптимальное сырье для косметической продукции, делают заготовки зеленого корма для животных и изготавливают основы комбикормов.

Кроме того, рапс прекрасно влияет на плодородие почв. Он обогащает почву микроэлементами. После него хорошо растет озимая пшеница.