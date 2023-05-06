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Общество6 мая 2023 14:50

Гектары желтых полей. Фотограф снял невероятные рапсовые просторы под Краснодаром

На Кубани продолжают цвести гектары рапсовых полей
Мария ЧАЛАЯ
Под Краснодаром цветут гектары рапсовых полей

Под Краснодаром цветут гектары рапсовых полей

Фото: Виталий ТИМКИВ

На Кубани продолжают цвести рапсовые поля. Они распустились примерно месяц назад и продолжают восхищать жителей и гостей края своим невероятным видом.

Рапс цветет всего в нескольких километрах от города

Рапс цветет всего в нескольких километрах от города

Фото: Виталий ТИМКИВ

Для того, чтобы встретить гектары желтых растений, не обязательно ехать в глубинку. Достаточно всего лишь отъехать на несколько километров от Краснодара, и вы получите уникальный фон для фотографий.

Желтые поля вдохновили местных жителей

Желтые поля вдохновили местных жителей

Фото: Виталий ТИМКИВ

- Лично для меня, поля с рапсом – это восьмое чудо света! Я даже подумать не могла, что эти маленькие желтые цветочки могут меня так вдохновить! Кроме божественной красоты оказалось, что у них еще и сногсшибательный запах, - рассказала местная жительница.

С каждым годом земли Кубани все больше засеивают рапсом

С каждым годом земли Кубани все больше засеивают рапсом

Фото: Виталий ТИМКИВ

Люди, которые хотя бы один раз в своей жизни побывали на рапсовом поле, отмечают тонкий, сладковато-медовый аромат, который невозможно описать словами или найти даже в самой люксовой парфюмерии. Но, помимо приятных зрительных и обонятельных качеств, растение является еще и очень полезным для человека.

С каждым годом земли Кубани все больше засеивают рапсом

С каждым годом земли Кубани все больше засеивают рапсом

Рапс – масличная культура. Из его семян получают масло, шрот и жмых, который добавляют в рационы животных. Также он является агрокультурой, из которой производят оптимальное сырье для косметической продукции, делают заготовки зеленого корма для животных и изготавливают основы комбикормов.

Кроме того, рапс прекрасно влияет на плодородие почв. Он обогащает почву микроэлементами. После него хорошо растет озимая пшеница.

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